Fire Point локализует до 90% производства своих продуктов, делая ставку на технологическую независимость - Ирина Терех

Украинский производитель дальнобойных дронов и ракет Fire Point считает своим стратегическим приоритетом не борьбу с конкурентами на мировом рынке вооружений, а развитие технологической независимости и расширение международной кооперации. Об этом заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех во время брифинга на международной выставке Eurosatory-2026 в Париже, передает корреспондент УНН.

По словам Терех, современная ситуация в сфере безопасности заставляет пересматривать традиционные подходы как к обороне, так и к развитию оборонной промышленности. Ведь, по ее словам, старые правила рынка оружия уже несколько устарели.

Говоря о рыночной конкуренции: мы очень хотим вдохновить больше компаний, и что самое важное, больше стран, следовать урокам, которые мы усвоили, развивая Fire point. Поэтому для меня одна из главных стратегических целей – это построение технологической стратегической независимости - отметила Ирина Терех.

Она подчеркнула, что компания целенаправленно инвестирует в максимальную локализацию производства критически важных компонентов.

Fire point инвестирует очень много в полную цикловую стратегическую независимость на технологическом уровне, локализуя наши продукты на уровне 90%. Сейчас эта локализация осуществляется внутри страны, а если не в Украине – то мы готовы локализовать ее в пределах европейского континента - отметила CEO компании.

Особое внимание, по ее словам, необходимо уделять производству электронных компонентов, от которых зависит устойчивость оборонной промышленности как Украины, так и Европы.

И конечно, мы много говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что нам нужно взрослеть и понимать: в сфере критических компонентов, особенно электронных, мы должны стать независимыми и мыслить стратегически. Не в категориях пластыря, который нужно срочно наклеить прямо сейчас, а в категориях стратегического развития - подчеркнула Ирина Терех.

В то же время в Fire Point убеждены, что будущее оборонной отрасли будет определяться не усилением конкуренции между производителями, а расширением сотрудничества между странами и компаниями.

Напомним

Ранее Ирина Терех сообщила, что баллистическая ракета FP-7 производства украинской компании Fire Point уже проходит сертификацию, а запуск баллистической ракеты FP-9 ожидается до конца года. Кроме того, по ее словам, почти готова ракета FP-7.х, которая будет использоваться в проекте панъевропейского антибаллистического щита Freyja.