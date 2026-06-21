Зеленский: украинские дроны смогут преодолевать более 3000 км

Украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. Об этом в интервью СМИ сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс, Силы обороны и отечественное производство начали процесс возвращения войны на территорию России.

Это будет. Они каждый день нас бьют, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет - пообещал глава государства.

Он напомнил, что накануне "мы отвечали им по НПЗ в Тюменском регионе".

Если напрямую, 2070 км, наши дроны FP поразили их цель. Маршрут их был 2,5 тысячи километров. Они 3000+ км будут, это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где их военные все заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т.д. Нам нужно иметь инструменты на более большое расстояние, мы это делаем - отметил Зеленский.

Он добавил, что "в конце концов в этом году мы начали их доставать больно", и "это элемент справедливости, которой пока в отношении России в мире нет".

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение тюменского НПЗ, терминала в Керчи, порта "Кавказ" и других объектов логистической инфраструктуры противника.

СБС поразили полигон "Восточный", ЗРК "Тор-М2" и пункты управления оккупантов