К Коалиции желающих присоединились Молдова и Северная Македония, а следующая встреча состоится в Украине - Зеленский
Киев • УНН
К Коалиции желающих присоединились Молдова и Северная Македония. Зеленский сообщил, что следующая встреча состоится в Украине.
В заседании Коалиции желающих во Франции приняли участие 40 стран. К Коалиции присоединились Молдова и Северная Македония. Следующая встреча состоится в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Коалиции желающих, передает УНН.
Сегодня состоялась встреча Коалиции желающих. Мы не просто сохраняем этот формат, мы в рамках Коалиции движемся к моменту, когда можно будет констатировать, что мир становится ближе. Именно сотрудничество между нами в Европе и в Америке… именно наше сотрудничество приближает завершение войны. 40 участников было сегодня. К Коалиции присоединились Молдова, Северная Македония
Он добавил, что нужно уже сейчас готовиться к зиме, в частности, на встрече было обсуждено, что необходимо для подготовки энергетики.
Важно, что нашу следующую встречу мы договорились провести в Украине
Напомним
В Париже состоялась презентация Антибаллистической коалиции с участием Президента Украины Владимира Зеленского.