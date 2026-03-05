НАТО меняет приоритеты перед саммитом 2026 года - дроны и ИИ вместо танков

Организация Североатлантического договора (НАТО) перенесет акцент с танков на дроны и искусственный интеллект на саммите в Турции, запланированном на июль 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Основной целью саммита будет ускорение перехода к Европе как главному гаранту ее безопасности, что является программой, активно продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа.

В то же время европейские дипломаты считают, что перенос акцента на технологии не облегчит давление на государства-члены по достижению амбициозных целей в сфере расходов, о которых они договорились в прошлом году. Тем временем американский чиновник, имя которого не озвучивается, подчеркнул необходимость наличия боеспособных вооруженных сил, боеприпасов, надежной логистической сети и интегрированных командных структур, "которые работают в больших масштабах в условиях стресса".

Высший военный командующий НАТО, адмирал Пьер Вандьер, заявил, что ключевым элементом современной войны является скорость. До российско-украинской войны сроки производства вооружения в альянсе составляли около двух десятилетий - сейчас НАТО имеет лишь несколько лет, чтобы достичь результатов.

Нам нужно гораздо более гибкое и адаптивное сочетание старого оборудования и новых оборонных технологий, что позволит нам заполнить пробелы, по крайней мере временно