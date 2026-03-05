$43.720.26
4 марта, 20:04 • 15968 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 43581 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 52820 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 59489 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 37087 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 35428 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59371 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81876 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69216 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 70159 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
НАТО меняет приоритеты перед саммитом 2026 года - дроны и ИИ вместо танков

Киев • УНН

 • 338 просмотра

НАТО перенесет акцент с танков на дроны и искусственный интеллект на саммите в Турции в июле 2026 года. Это ускорит переход Европы к главному гаранту ее безопасности.

НАТО меняет приоритеты перед саммитом 2026 года - дроны и ИИ вместо танков

Организация Североатлантического договора (НАТО) перенесет акцент с танков на дроны и искусственный интеллект на саммите в Турции, запланированном на июль 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Основной целью саммита будет ускорение перехода к Европе как главному гаранту ее безопасности, что является программой, активно продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа.

В то же время европейские дипломаты считают, что перенос акцента на технологии не облегчит давление на государства-члены по достижению амбициозных целей в сфере расходов, о которых они договорились в прошлом году. Тем временем американский чиновник, имя которого не озвучивается, подчеркнул необходимость наличия боеспособных вооруженных сил, боеприпасов, надежной логистической сети и интегрированных командных структур, "которые работают в больших масштабах в условиях стресса".

Высший военный командующий НАТО, адмирал Пьер Вандьер, заявил, что ключевым элементом современной войны является скорость. До российско-украинской войны сроки производства вооружения в альянсе составляли около двух десятилетий - сейчас НАТО имеет лишь несколько лет, чтобы достичь результатов.

Нам нужно гораздо более гибкое и адаптивное сочетание старого оборудования и новых оборонных технологий, что позволит нам заполнить пробелы, по крайней мере временно

 - заявил Вандьер.

Пентагон и страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для противодействия Ирану - FT05.03.26, 09:25 • 788 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Война в Украине
Дипломатка
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Турция
Соединённые Штаты