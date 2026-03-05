Пентагон и страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для противодействия Ирану - FT

Пентагон и по меньшей мере одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для отражения атак иранских дронов, по данным украинских отраслевых источников, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Власти стран Персидского залива использовали дорогие ракеты Patriot для защиты от волн иранских беспилотников Shahed после начала войны между США и Израилем. Однако их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Украины для более дешевой защиты от российских шквальных атак беспилотников.

Украина впервые применила серийные перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских версий Shahed, запускаемых роями по украинским городам. Стоимость Shahed составляет всего 30 000 долларов, в то время как ракеты-перехватчики, такие как PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 млн долларов каждая.

Странам Персидского залива будет сложно отражать удары Ирана дольше "1-2 недель" при нынешних темпах - CNN

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "деликатной" темой. "Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, способным перехватывать "Шахед" с очень низкими затратами". Представитель местной промышленности заявил, что любые продажи украинских систем, даже произведенных за пределами страны, должны осуществляться в координации с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что он контактировал с эмиром Катара и президентом ОАЭ по вопросу использования украинских технологий противодействия беспилотникам.

Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

Эксперты утверждают, что Иран, возможно, накопил десятки тысяч беспилотников "Шахед". С момента атаки Израиля и США он запустил сотни таких аппаратов, используя их в основном против государств Персидского залива для посева террора и истощения запасов зенитных и ракет класса "воздух-воздух" противников.

Благодаря тому, что их легко спрятать и запустить из любой точки, "Шахеды" менее уязвимы для тактики США и Израиля, основанной на уничтожении пусковых установок и запасов ракет на земле до их запуска, пишет издание.

Украина перешла к использованию более дешевого оружия, такого как зенитные орудия и пулеметы на грузовиках, для уничтожения беспилотников, включая "Шахеды", которые москва использует против Украины с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. "Украина также с осени использует быстроходные перехватчики, способные развивать скорость до 250 км/ч и догонять "Шахед", максимальная скорость которого составляет 185 км/ч", указывает издание.

Украина, пишет издание, "обеспокоена собственными запасами противобеспилотных боеприпасов". "Однако рассчитывает, что если страны Ближнего Востока будут использовать ее беспилотники-перехватчики вместо ракет PAC-3 для батарей Patriot, то Украина будет оставлять больше глобальных запасов PAC-3, необходимых для защиты от современных крылатых и баллистических ракет", указывает издание.

Украина готова предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты ПВО PAC-3 - Зеленский

Как указывает издание, "иранская тактика в Персидском заливе имитирует российскую тактику против прибрежного города Одессы, где беспилотники Shahed скользят над водой во время приближения, чтобы избежать радаров и запутать перехватчики ракет". "Беспилотники, развернутые в открытом море, имели лучшие шансы их перехватить", сказал один украинский эксперт.

"Некоторые перехватчики могут использовать компьютерное зрение для захвата цели, но другие управляются дистанционно", пишет издание.

В Украине "буквально десяток компаний производят кинетические перехватчики - маленькие квадрокоптеры пулеобразной формы или беспилотники с неподвижным крылом - по несколько тысяч долларов за штуку", сказал человек, знакомый с переговорами.

Ранее иранские беспилотники "Шахед" считались лишь помехой, не заслуживающей дорогого перехватчика, но в некоторых случаях они нанесли реальный ущерб. В субботу появилось видео, на котором беспилотник "Шахед" уничтожает спутниковую антенну на американской военно-морской базе в Манаме в Бахрейне.

"Тот факт, что Shahed вообще пробиваются, не говоря уже о военной базе, которая является оперативным центром для всего Ближнего Востока, да еще и среди белого дня, поражает", - сказал один человек, служивший в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ