Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT

Пентагон і щонайменше один уряд країн Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів, за даними українських галузевих джерел, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Влада країн Перської затоки використовувала дорогі ракети Patriot для захисту від хвиль іранських безпілотників Shahed після початку війни між США та Ізраїлем. Проте їхні запаси скорочуються, і вони звертаються до досвіду України для дешевшого захисту від російських шквальних атак безпілотників.

Україна вперше застосувала серійні перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій Shahed, що запускаються роями по українських містах. Вартість Shahed становить всього 30 000 доларів, у той час як ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 млн доларів кожна.

Один український урядовець назвав переговори з Пентагоном "делікатною" темою. "Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, здатних перехоплювати "Шахед" з дуже низькими витратами". Представник місцевої промисловості заявив, що будь-які продажі українських систем, навіть вироблених за межами країни, мають здійснюватись у координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що він контактував з еміром Катару та президентом ОАЕ з питання використання українських технологій протидії безпілотникам.

Пентагон не відповів на запит про коментар.

Експерти стверджують, що Іран, можливо, накопичив десятки тисяч безпілотників "Шахед". З моменту атаки Ізраїлю та США він запустив сотні таких апаратів, використовуючи їх в основному проти держав Перської затоки для посіву терору та виснаження запасів зенітних та ракет класу "повітря-повітря" противників.

Завдяки тому, що їх легко сховати та запустити з будь-якої точки, "Шахеди" менш уразливі для тактики США та Ізраїлю, заснованої на знищенні пускових установок та запасів ракет на землі до їхнього запуску, пише видання.

Україна перейшла до використання дешевшої зброї, такої як зенітні гармати та кулемети на вантажівках, для знищення безпілотників, включаючи "Шахеди", які москва використовує проти України з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. "Україна також з осені використовує швидкохідні перехоплювачі, здатні розвивати швидкість до 250 км/год та наздоганяти "Шахед", максимальна швидкість якого становить 185 км/год", вказує видання.

Україна, пише видання, "стурбована власними запасами протибезпілотних боєприпасів". "Однак розраховує, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть її безпілотники-перехоплювачі замість ракет PAC-3 для батарей Patriot, то Україна залишатиме більше глобальних запасів PAC-3, необхідних для захисту від сучасних крилатих і балістичних ракет", вказує видання.

Як вказує видання, "іранська тактика в Перській затоці імітує російську тактику проти прибережного міста Одеси, де безпілотники Shahed ковзають над водою під час наближення, щоб уникнути радарів і заплутати перехоплювачі ракет". "Безпілотники, розгорнуті у відкритому морі, мали найкращі шанси їх перехопити", сказав один український експерт.

"Деякі перехоплювачі можуть використовувати комп'ютерний зір для захоплення цілі, але інші керуються дистанційно", пише видання.

В Україні "буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі - маленькі квадрокоптери кулеподібної форми або безпілотники з нерухомим крилом - по кілька тисяч доларів за штуку", сказала людина, знайома з переговорами.

Раніше іранські безпілотники "Шахед" вважалися лише перешкодою, яка не заслуговує на дорогого перехоплювача, але в деяких випадках вони завдали реальної шкоди. У суботу з'явилося відео, на якому безпілотник "Шахед" знищує супутникову антену на американській військово-морській базі в Манамі в Бахрейні.

"Той факт, що Shahed взагалі пробиваються, не кажучи вже про військову базу, яка є оперативним центром для всього Близького Сходу, та ще й серед білого дня, вражає", - сказала одна людина, яка служила в штаб-квартирі П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

