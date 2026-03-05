$43.720.26
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Пентагон та уряд однієї з країн Перської затоки обговорюють закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами. Це дозволить замінити дорогі ракети Patriot та зберегти їх запаси для інших цілей.

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT

Пентагон і щонайменше один уряд країн Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів, за даними українських галузевих джерел, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Влада країн Перської затоки використовувала дорогі ракети Patriot для захисту від хвиль іранських безпілотників Shahed після початку війни між США та Ізраїлем. Проте їхні запаси скорочуються, і вони звертаються до досвіду України для дешевшого захисту від російських шквальних атак безпілотників.

Україна вперше застосувала серійні перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій Shahed, що запускаються роями по українських містах. Вартість Shahed становить всього 30 000 доларів, у той час як ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 млн доларів кожна.

Країнам Перської затоки буде складно відбивати удари Ірану довше "1-2 тижнів" за нинішніх темпів - CNN03.03.26, 20:15 • 6484 перегляди

Один український урядовець назвав переговори з Пентагоном "делікатною" темою. "Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, здатних перехоплювати "Шахед" з дуже низькими витратами". Представник місцевої промисловості заявив, що будь-які продажі українських систем, навіть вироблених за межами країни, мають здійснюватись у координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що він контактував з еміром Катару та президентом ОАЕ з питання використання українських технологій протидії безпілотникам.

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський04.03.26, 20:08 • 6244 перегляди

Пентагон не відповів на запит про коментар.

Експерти стверджують, що Іран, можливо, накопичив десятки тисяч безпілотників "Шахед". З моменту атаки Ізраїлю та США він запустив сотні таких апаратів, використовуючи їх в основному проти держав Перської затоки для посіву терору та виснаження запасів зенітних та ракет класу "повітря-повітря" противників.

Завдяки тому, що їх легко сховати та запустити з будь-якої точки, "Шахеди" менш уразливі для тактики США та Ізраїлю, заснованої на знищенні пускових установок та запасів ракет на землі до їхнього запуску, пише видання.

Україна перейшла до використання дешевшої зброї, такої як зенітні гармати та кулемети на вантажівках, для знищення безпілотників, включаючи "Шахеди", які москва використовує проти України з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. "Україна також з осені використовує швидкохідні перехоплювачі, здатні розвивати швидкість до 250 км/год та наздоганяти "Шахед", максимальна швидкість якого становить 185 км/год", вказує видання.

Україна, пише видання, "стурбована власними запасами протибезпілотних боєприпасів". "Однак розраховує, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть її безпілотники-перехоплювачі замість ракет PAC-3 для батарей Patriot, то Україна залишатиме більше глобальних запасів PAC-3, необхідних для захисту від сучасних крилатих і балістичних ракет", вказує видання.

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 4766 переглядiв

Як вказує видання, "іранська тактика в Перській затоці імітує російську тактику проти прибережного міста Одеси, де безпілотники Shahed ковзають над водою під час наближення, щоб уникнути радарів і заплутати перехоплювачі ракет". "Безпілотники, розгорнуті у відкритому морі, мали найкращі шанси їх перехопити", сказав один український експерт.

"Деякі перехоплювачі можуть використовувати комп'ютерний зір для захоплення цілі, але інші керуються дистанційно", пише видання.

В Україні "буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі - маленькі квадрокоптери кулеподібної форми або безпілотники з нерухомим крилом - по кілька тисяч доларів за штуку", сказала людина, знайома з переговорами.

Раніше іранські безпілотники "Шахед" вважалися лише перешкодою, яка не заслуговує на дорогого перехоплювача, але в деяких випадках вони завдали реальної шкоди. У суботу з'явилося відео, на якому безпілотник "Шахед" знищує супутникову антену на американській військово-морській базі в Манамі в Бахрейні.

"Той факт, що Shahed взагалі пробиваються, не кажучи вже про військову базу, яка є оперативним центром для всього Близького Сходу, та ще й серед білого дня, вражає", - сказала одна людина, яка служила в штаб-квартирі П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ03.03.26, 09:59 • 46097 переглядiв

Юлія Шрамко

