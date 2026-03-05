НАТО змінює пріоритети перед самітом 2026 року - дрони та ШІ замість танків

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) перенесе акцент з танків на дрони та штучний інтелект на саміті в Туреччині, що запланований в липні 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Основною метою саміту буде прискорення переходу до Європи як головного гаранта її безпеки, що є програмою, яку активно просуває адміністрація президента США Дональда Трампа.

Водночас європейські дипломати вважають, що перенесення акценту на технології не полегшить тиск на держави-члени щодо досягнення амбітних цілей у сфері витрат, про які вони домовилися минулого року. Тим часом американський чиновник, ім’я якого не озвучується, підкреслив необхідність наявності боєздатних збройних сил, боєприпасів, надійної логістичної мережі та інтегрованих командних структур, "які працюють у великих масштабах в умовах стресу".

Вищий військовий командувач НАТО, адмірал П'єр Вандієр, заявив, що ключовим елементом сучасної війни є швидкість. До російсько-української війни терміни виробництва озброєння в альянсі становили близько двох десятиліть - зараз НАТО має лише кілька років, щоб досягти результатів.

Нам потрібне набагато більш гнучке і адаптивне поєднання старого обладнання та нових оборонних технологій, що дозволить нам заповнити прогалини, принаймні тимчасово