НАТО змінює пріоритети перед самітом 2026 року - дрони та ШІ замість танків

$43.720.26
50.830.37
ukenru
4 березня, 20:04 • 15658 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 42846 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 52332 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 59046 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 36863 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 35315 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59266 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81808 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69135 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 70105 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
5.4м/с
68%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 12380 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в ІраніVideo4 березня, 21:59 • 10196 перегляди
Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф4 березня, 23:15 • 6648 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 12362 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 23051 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 34078 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 52337 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 59050 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 47033 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 46248 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Карні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 18859 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 35083 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 39511 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 46699 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 50461 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

НАТО змінює пріоритети перед самітом 2026 року - дрони та ШІ замість танків

Київ • УНН

 • 70 перегляди

НАТО перенесе акцент з танків на дрони та штучний інтелект на саміті в Туреччині у липні 2026 року. Це прискорить перехід Європи до головного гаранта її безпеки.

НАТО змінює пріоритети перед самітом 2026 року - дрони та ШІ замість танків

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) перенесе акцент з танків на дрони та штучний інтелект на саміті в Туреччині, що запланований в липні 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Основною метою саміту буде прискорення переходу до Європи як головного гаранта її безпеки, що є програмою, яку активно просуває адміністрація президента США Дональда Трампа.

Водночас європейські дипломати вважають, що перенесення акценту на технології не полегшить тиск на держави-члени щодо досягнення амбітних цілей у сфері витрат, про які вони домовилися минулого року. Тим часом американський чиновник, ім’я якого не озвучується, підкреслив необхідність наявності боєздатних збройних сил, боєприпасів, надійної логістичної мережі та інтегрованих командних структур, "які працюють у великих масштабах в умовах стресу".

Вищий військовий командувач НАТО, адмірал П'єр Вандієр, заявив, що ключовим елементом сучасної війни є швидкість. До російсько-української війни терміни виробництва озброєння в альянсі становили близько двох десятиліть - зараз НАТО має лише кілька років, щоб досягти результатів.

Нам потрібне набагато більш гнучке і адаптивне поєднання старого обладнання та нових оборонних технологій, що дозволить нам заповнити прогалини, принаймні тимчасово

 - заявив Вандієр.

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT05.03.26, 09:25 • 506 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаСвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Війна в Україні
Дипломатка
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Туреччина
Сполучені Штати Америки