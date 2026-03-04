$43.450.22
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 34950 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 64807 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 54898 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 60209 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 57506 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 32989 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28110 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25849 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35561 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия передала Ирану ПО для распознавания лиц от NtechLab - Le Monde

Киев • УНН

 • 800 просмотра

россия передала Ирану программное обеспечение NtechLab для распознавания лиц, что позволяет выявлять оппозиционеров. Технология анализирует сообщения, звонки и данные соцсетей.

россия передала Ирану ПО для распознавания лиц от NtechLab - Le Monde

россияне передали Ирану программное обеспечение для распознавания лиц разработки российской компании NtechLab. Благодаря этому режим Ирана может тщательнее выявлять оппозиционных политических деятелей и журналистов, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

В россии данная технология также используется для слежки за оппозицией и независимыми журналистами. Среди тех, кто приобрел эту российскую технологию с иранской стороны - Министерство разведки и организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции.

С помощью этой технологии иранский режим анализирует текстовые сообщения, телефонные звонки, электронную почту. Также эта технология позволяет сортировать людей на видео по внешним признакам - от цвета одежды до эмоций на лицах. Еще она может собирать данные из социальных сетей.

Что известно о компании NtechLab

Данная компания фактически является разработчиком биометрических решений силовых структур россии. Значительная доля компании принадлежит "ростеху" и российскому фонду прямых инвестиций, генеральным директором которого является кирилл дмитриев.

В 2023 году Евросоюз ввел санкции против NtechLab за содействие в нарушении прав человека и подавлении гражданского общества в россии. Аналогичные санкции впоследствии ввели и США.

Напомним

Европейский Союз продлил санкции против россии до 24 февраля 2027 года. Это решение принято из-за нарушения международного права.

Евгений Устименко

