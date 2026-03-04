россия передала Ирану ПО для распознавания лиц от NtechLab - Le Monde
Киев • УНН
россияне передали Ирану программное обеспечение для распознавания лиц разработки российской компании NtechLab. Благодаря этому режим Ирана может тщательнее выявлять оппозиционных политических деятелей и журналистов, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
В россии данная технология также используется для слежки за оппозицией и независимыми журналистами. Среди тех, кто приобрел эту российскую технологию с иранской стороны - Министерство разведки и организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
С помощью этой технологии иранский режим анализирует текстовые сообщения, телефонные звонки, электронную почту. Также эта технология позволяет сортировать людей на видео по внешним признакам - от цвета одежды до эмоций на лицах. Еще она может собирать данные из социальных сетей.
Что известно о компании NtechLab
Данная компания фактически является разработчиком биометрических решений силовых структур россии. Значительная доля компании принадлежит "ростеху" и российскому фонду прямых инвестиций, генеральным директором которого является кирилл дмитриев.
В 2023 году Евросоюз ввел санкции против NtechLab за содействие в нарушении прав человека и подавлении гражданского общества в россии. Аналогичные санкции впоследствии ввели и США.
Напомним
Европейский Союз продлил санкции против россии до 24 февраля 2027 года. Это решение принято из-за нарушения международного права.