росія передала Ірану ПЗ для розпізнавання облич від NtechLab - Le Monde

росіяни передали Ірану програмне забезпечення для розпізнавання облич розробки російської компанії NtechLab. Завдяки цьому режим Ірану може ретельніше виявляти опозиційних політичних діячів і журналістів, повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

У росії дана технологія також використовується для стеження за опозицією і незалежними журналістами. Серед тих, хто придбав цю російську технологію з іранського боку - Міністерство розвідки та організації, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

За допомогою цієї технології іранський режим аналізує текстові повідомлення, телефонні дзвінки, електронну пошту. Також ці технологія дозволяє сортувати людей на відео за зовнішніми ознаками - від кольору одягу до емоцій на обличчях. Ще вона може збирати дані із соціальних мереж.

Що відомо про компанію NtechLab

Дана компанія фактично є розробником біометричних рішень силових структур росії. Значна частка компанії належить "ростеху" і російському фонду прямих інвестицій, генеральним директором якого є кірілл дмітрієв.

У 2023 році Євросоюз запровадив санкції проти NtechLab за сприяння в порушенні прав людини і придушенні громадянського суспільства в росії. Аналогічні санкції згодом запровадили і США.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права.