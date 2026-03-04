$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 33935 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 63847 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 53994 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 59432 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 56998 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 32718 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28019 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25757 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35513 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
росія передала Ірану ПЗ для розпізнавання облич від NtechLab - Le Monde

Київ • УНН

 • 182 перегляди

росія передала Ірану програмне забезпечення NtechLab для розпізнавання облич, що дозволяє виявляти опозиціонерів. Технологія аналізує повідомлення, дзвінки та дані соцмереж.

росія передала Ірану ПЗ для розпізнавання облич від NtechLab - Le Monde

росіяни передали Ірану програмне забезпечення для розпізнавання облич розробки російської компанії NtechLab. Завдяки цьому режим Ірану може ретельніше виявляти опозиційних політичних діячів і журналістів, повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

У росії дана технологія також використовується для стеження за опозицією і незалежними журналістами. Серед тих, хто придбав цю російську технологію з іранського боку - Міністерство розвідки та організації, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

За допомогою цієї технології іранський режим аналізує текстові повідомлення, телефонні дзвінки, електронну пошту. Також ці технологія дозволяє сортувати людей на відео за зовнішніми ознаками - від кольору одягу до емоцій на обличчях. Ще вона може збирати дані із соціальних мереж.

Що відомо про компанію NtechLab

Дана компанія фактично є розробником біометричних рішень силових структур росії. Значна частка компанії належить "ростеху" і російському фонду прямих інвестицій, генеральним директором якого є кірілл дмітрієв.

У 2023 році Євросоюз запровадив санкції проти NtechLab за сприяння в порушенні прав людини і придушенні громадянського суспільства в росії. Аналогічні санкції згодом запровадили і США.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права.

Євген Устименко

