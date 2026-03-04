росія передала Ірану ПЗ для розпізнавання облич від NtechLab - Le Monde
Київ • УНН
росія передала Ірану програмне забезпечення NtechLab для розпізнавання облич, що дозволяє виявляти опозиціонерів. Технологія аналізує повідомлення, дзвінки та дані соцмереж.
росіяни передали Ірану програмне забезпечення для розпізнавання облич розробки російської компанії NtechLab. Завдяки цьому режим Ірану може ретельніше виявляти опозиційних політичних діячів і журналістів, повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
У росії дана технологія також використовується для стеження за опозицією і незалежними журналістами. Серед тих, хто придбав цю російську технологію з іранського боку - Міністерство розвідки та організації, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.
За допомогою цієї технології іранський режим аналізує текстові повідомлення, телефонні дзвінки, електронну пошту. Також ці технологія дозволяє сортувати людей на відео за зовнішніми ознаками - від кольору одягу до емоцій на обличчях. Ще вона може збирати дані із соціальних мереж.
Що відомо про компанію NtechLab
Дана компанія фактично є розробником біометричних рішень силових структур росії. Значна частка компанії належить "ростеху" і російському фонду прямих інвестицій, генеральним директором якого є кірілл дмітрієв.
У 2023 році Євросоюз запровадив санкції проти NtechLab за сприяння в порушенні прав людини і придушенні громадянського суспільства в росії. Аналогічні санкції згодом запровадили і США.
Нагадаємо
Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права.