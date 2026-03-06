Китайский игровой магнат инвестирует $2 млрд в разработку сверхразумного искусственного интеллекта

$43.720.26
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 14955 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 21106 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 47502 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 84908 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 48169 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 43191 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69388 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 26166 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49804 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Громкие взрывы слышны в Абу-Даби, противовоздушная оборона реагирует на ракетную угрозу - CNN5 марта, 16:28 • 5688 просмотра
Лидер венгерской оппозиции раскритиковал Зеленского за заявление об Орбане5 марта, 17:28 • 10960 просмотра
Полиция Бали подтвердила, что изуродованные останки принадлежат пропавшему украинскому туристу5 марта, 18:04 • 9282 просмотра
Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку, именно он является препятствием - Трамп5 марта, 18:09 • 6414 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 10104 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 25693 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 55128 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 69386 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 78359 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 78254 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Александр Сырский
Кайя Каллас
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 10126 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 14078 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 35570 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 42462 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 57549 просмотра
Техника
Социальная сеть
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Дипломатка
Золото

Китайский игровой магнат инвестирует $2 млрд в разработку сверхразумного искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Основатель ведущей китайской игровой империи Чэнь инвестирует 2 миллиарда долларов в создание искусственного интеллекта, который превзойдет когнитивные способности человека. Проект фокусируется на общем искусственном интеллекте (AGI), который опередит биологический разум.

Китайский игровой магнат инвестирует $2 млрд в разработку сверхразумного искусственного интеллекта

Основатель ведущей китайской игровой империи Чэнь объявил о масштабной инвестиционной программе, направленной на создание искусственного интеллекта, который превзойдет когнитивные способности человека. Бизнесмен планирует вложить 2 миллиарда долларов в разработку алгоритмов нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новый проект Чэня фокусируется на создании общего искусственного интеллекта (AGI), который по своей гибкости и скорости обработки информации опередит биологический разум. Магнат убежден, что интеграция таких систем в игровую индустрию и сектор услуг коренным образом изменит мировую экономику уже к концу десятилетия. Для реализации плана привлекаются лучшие инженеры со всего мира, а основная база разработок разворачивается в специальных технологических зонах КНР под строгим государственным контролем.

Индийские спецслужбы привлекают частные стартапы для развертывания спутников-охранников на орбите05.03.26, 05:49 • 4664 просмотра

Мы инвестируем не просто в код, а в будущую эволюцию мышления. Наша цель – создать систему, которая будет умнее любого человека на планете

– заявил Чэнь во время презентации своей стратегии.

Технологические вызовы и рыночные ожидания

Реализация намеченного плана требует колоссальных вычислительных мощностей, доступ к которым в настоящее время ограничен из-за международных торговых санкций на поставку микросхем.

Однако Чэнь делает ставку на внутренние разработки и альтернативные архитектуры процессоров, которые должны обеспечить независимость проекта. Аналитики Bloomberg отмечают, что такие частные инвестиции подчеркивают готовность китайского крупного бизнеса брать на себя высокие риски ради технологического прорыва, который может изменить баланс сил в мировой ИТ-сфере.

Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта05.03.26, 03:58 • 4906 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Санкции
Техника
Bloomberg L.P.
Китай