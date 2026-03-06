Китайский игровой магнат инвестирует $2 млрд в разработку сверхразумного искусственного интеллекта
Киев • УНН
Основатель ведущей китайской игровой империи Чэнь инвестирует 2 миллиарда долларов в создание искусственного интеллекта, который превзойдет когнитивные способности человека. Проект фокусируется на общем искусственном интеллекте (AGI), который опередит биологический разум.
Основатель ведущей китайской игровой империи Чэнь объявил о масштабной инвестиционной программе, направленной на создание искусственного интеллекта, который превзойдет когнитивные способности человека. Бизнесмен планирует вложить 2 миллиарда долларов в разработку алгоритмов нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Новый проект Чэня фокусируется на создании общего искусственного интеллекта (AGI), который по своей гибкости и скорости обработки информации опередит биологический разум. Магнат убежден, что интеграция таких систем в игровую индустрию и сектор услуг коренным образом изменит мировую экономику уже к концу десятилетия. Для реализации плана привлекаются лучшие инженеры со всего мира, а основная база разработок разворачивается в специальных технологических зонах КНР под строгим государственным контролем.
Мы инвестируем не просто в код, а в будущую эволюцию мышления. Наша цель – создать систему, которая будет умнее любого человека на планете
Технологические вызовы и рыночные ожидания
Реализация намеченного плана требует колоссальных вычислительных мощностей, доступ к которым в настоящее время ограничен из-за международных торговых санкций на поставку микросхем.
Однако Чэнь делает ставку на внутренние разработки и альтернативные архитектуры процессоров, которые должны обеспечить независимость проекта. Аналитики Bloomberg отмечают, что такие частные инвестиции подчеркивают готовность китайского крупного бизнеса брать на себя высокие риски ради технологического прорыва, который может изменить баланс сил в мировой ИТ-сфере.
