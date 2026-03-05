Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта

Финансовый директор Meta Сьюзен Ли заявила об амбициях компании расширить производство собственного кремния, сосредоточившись на создании процессоров для обучения сложных моделей ИИ. В настоящее время Meta уже успешно использует собственные разработки для алгоритмов ранжирования и рекомендаций в социальных сетях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В компании отмечают, что многие рабочие процессы Meta являются уникальными, что делает использование стандартных рыночных решений не всегда оптимальным. Собственный кремний позволит лучше адаптировать оборудование под архитектуру моделей семейства Llama и другие внутренние сервисы.

Что такое генеративный ИИ и как он работает

По словам Сьюзен Ли, изготовление чипов на заказ является важной частью стратегии, которая позволяет выбирать лучший инструмент для каждого конкретного случая использования – от рекомендательных систем до масштабного обучения ИИ.

Некоторые из наших рабочих нагрузок действительно очень индивидуальны для нас. Мы начинали именно с рабочих нагрузок, связанных с ранжированием и рекомендациями, и именно с них мы развернули пользовательские кремниевые технологии в наибольшем масштабе. Но мы ожидаем и надеемся, что со временем расширим это, включая в конечном итоге обучение моделей искусственного интеллекта