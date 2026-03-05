$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 10225 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 25018 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 36186 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 44887 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 30386 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 32003 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 56894 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80772 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68017 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69376 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Meta планирует расширить производство собственного кремния для создания процессоров, которые будут обучать сложные модели ИИ. Это позволит компании адаптировать оборудование под архитектуру моделей Llama и снизить затраты на энергопотребление.

Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта

Финансовый директор Meta Сьюзен Ли заявила об амбициях компании расширить производство собственного кремния, сосредоточившись на создании процессоров для обучения сложных моделей ИИ. В настоящее время Meta уже успешно использует собственные разработки для алгоритмов ранжирования и рекомендаций в социальных сетях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В компании отмечают, что многие рабочие процессы Meta являются уникальными, что делает использование стандартных рыночных решений не всегда оптимальным. Собственный кремний позволит лучше адаптировать оборудование под архитектуру моделей семейства Llama и другие внутренние сервисы.

Что такое генеративный ИИ и как он работает04.03.26, 13:48 • 40031 просмотр

По словам Сьюзен Ли, изготовление чипов на заказ является важной частью стратегии, которая позволяет выбирать лучший инструмент для каждого конкретного случая использования – от рекомендательных систем до масштабного обучения ИИ.

Некоторые из наших рабочих нагрузок действительно очень индивидуальны для нас. Мы начинали именно с рабочих нагрузок, связанных с ранжированием и рекомендациями, и именно с них мы развернули пользовательские кремниевые технологии в наибольшем масштабе. Но мы ожидаем и надеемся, что со временем расширим это, включая в конечном итоге обучение моделей искусственного интеллекта

– отметила Сьюзен Ли.

Баланс между закупками у лидеров рынка и собственными разработками

Хотя Meta остается одним из крупнейших покупателей продукции Nvidia, развитие собственного производства должно снизить затраты на энергопотребление и улучшить производительность инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Компания продолжает анализировать свои текущие потребности, подбирая оптимальные типы чипов для различных задач – от запуска готовых моделей до тренировки новых итераций ИИ. Собственный кремний на заказ рассматривается как критически важный элемент, который позволит Meta удерживать конкурентное преимущество на рынке генеративного искусственного интеллекта.

OpenAI рассматривает контракт с НАТО на развертывание ИИ - Reuters04.03.26, 17:49 • 5084 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Социальная сеть
Bloomberg L.P.