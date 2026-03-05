Meta планирует разработать собственные чипы для обучения будущих моделей искусственного интеллекта
Киев • УНН
Meta планирует расширить производство собственного кремния для создания процессоров, которые будут обучать сложные модели ИИ. Это позволит компании адаптировать оборудование под архитектуру моделей Llama и снизить затраты на энергопотребление.
Финансовый директор Meta Сьюзен Ли заявила об амбициях компании расширить производство собственного кремния, сосредоточившись на создании процессоров для обучения сложных моделей ИИ. В настоящее время Meta уже успешно использует собственные разработки для алгоритмов ранжирования и рекомендаций в социальных сетях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В компании отмечают, что многие рабочие процессы Meta являются уникальными, что делает использование стандартных рыночных решений не всегда оптимальным. Собственный кремний позволит лучше адаптировать оборудование под архитектуру моделей семейства Llama и другие внутренние сервисы.
По словам Сьюзен Ли, изготовление чипов на заказ является важной частью стратегии, которая позволяет выбирать лучший инструмент для каждого конкретного случая использования – от рекомендательных систем до масштабного обучения ИИ.
Некоторые из наших рабочих нагрузок действительно очень индивидуальны для нас. Мы начинали именно с рабочих нагрузок, связанных с ранжированием и рекомендациями, и именно с них мы развернули пользовательские кремниевые технологии в наибольшем масштабе. Но мы ожидаем и надеемся, что со временем расширим это, включая в конечном итоге обучение моделей искусственного интеллекта
Баланс между закупками у лидеров рынка и собственными разработками
Хотя Meta остается одним из крупнейших покупателей продукции Nvidia, развитие собственного производства должно снизить затраты на энергопотребление и улучшить производительность инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
Компания продолжает анализировать свои текущие потребности, подбирая оптимальные типы чипов для различных задач – от запуска готовых моделей до тренировки новых итераций ИИ. Собственный кремний на заказ рассматривается как критически важный элемент, который позволит Meta удерживать конкурентное преимущество на рынке генеративного искусственного интеллекта.
