Meta планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту

Фінансова директорка Meta Сьюзен Лі заявила про амбіції компанії розширити виробництво власного кремнію, зосередившись на створенні процесорів для навчання складних моделей ШІ. Наразі Meta вже успішно використовує власні розробки для алгоритмів ранжування та рекомендацій у соціальних мережах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У компанії наголошують, що багато робочих процесів Meta є унікальними, що робить використання стандартних ринкових рішень не завжди оптимальним. Власний кремній дозволить краще адаптувати обладнання під архітектуру моделей сімейства Llama та інші внутрішні сервіси.

Що таке генеративний ШІ та як він працює

За словами Сьюзен Лі, виготовлення чипів на замовлення є важливою частиною стратегії, яка дозволяє обирати найкращий інструмент для кожного конкретного випадку використання – від рекомендаційних систем до масштабного навчання ШІ.

Деякі з наших робочих навантажень справді дуже індивідуальні для нас. Ми починали саме з робочих навантажень, пов’язаних з ранжуванням та рекомендаціями, і саме з них ми розгорнули користувацькі кремнієві технології в найбільшому масштабі. Але ми очікуємо та сподіваємося, що з часом розширимо це, включно зрештою до навчання моделей штучного інтелекту