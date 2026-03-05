Meta планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 8174 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 19078 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 30845 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 40500 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 28201 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 30894 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56172 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80387 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67634 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69103 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
81%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ4 березня, 16:47 • 5624 перегляди
Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР4 березня, 17:01 • 7970 перегляди
В Іраку повний блекаут, причини поки не названіVideo4 березня, 17:19 • 5140 перегляди
Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем4 березня, 17:51 • 4752 перегляди
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім4 березня, 18:45 • 4936 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 22471 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 30853 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 40508 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 38069 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 37647 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 13919 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 28296 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 35587 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 43024 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 46885 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Meta планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Meta планує розширити виробництво власного кремнію для створення процесорів, що навчатимуть складні моделі ШІ. Це дозволить компанії адаптувати обладнання під архітектуру моделей Llama та знизити витрати на енергоспоживання.

Meta планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту

Фінансова директорка Meta Сьюзен Лі заявила про амбіції компанії розширити виробництво власного кремнію, зосередившись на створенні процесорів для навчання складних моделей ШІ. Наразі Meta вже успішно використовує власні розробки для алгоритмів ранжування та рекомендацій у соціальних мережах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У компанії наголошують, що багато робочих процесів Meta є унікальними, що робить використання стандартних ринкових рішень не завжди оптимальним. Власний кремній дозволить краще адаптувати обладнання під архітектуру моделей сімейства Llama та інші внутрішні сервіси.

Що таке генеративний ШІ та як він працює04.03.26, 13:48 • 38070 переглядiв

За словами Сьюзен Лі, виготовлення чипів на замовлення є важливою частиною стратегії, яка дозволяє обирати найкращий інструмент для кожного конкретного випадку використання – від рекомендаційних систем до масштабного навчання ШІ.

Деякі з наших робочих навантажень справді дуже індивідуальні для нас. Ми починали саме з робочих навантажень, пов’язаних з ранжуванням та рекомендаціями, і саме з них ми розгорнули користувацькі кремнієві технології в найбільшому масштабі. Але ми очікуємо та сподіваємося, що з часом розширимо це, включно зрештою до навчання моделей штучного інтелекту

– зазначила Сьюзен Лі.

Баланс між закупівлями у лідерів ринку та власними розробками

Хоча Meta залишається одним із найбільших покупців продукції Nvidia, розвиток власного виробництва має знизити витрати на енергоспоживання та покращити продуктивність інфраструктури в довгостроковій перспективі.

Компанія продовжує аналізувати свої поточні потреби, підбираючи оптимальні типи чипів для різних завдань – від запуску готових моделей до тренування нових ітерацій ШІ. Власний кремній на замовлення розглядається як критично важливий елемент, що дозволить Meta утримувати конкурентну перевагу на ринку генеративного штучного інтелекту.

OpenAI розглядає контракт з НАТО на розгортання ШІ - Reuters04.03.26, 17:49 • 4876 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Соціальна мережа
Bloomberg