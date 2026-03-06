Китайський ігровий магнат інвестує $2 млрд у розробку надрозумного штучного інтелекту
Київ • УНН
Засновник провідної китайської ігрової імперії Чень інвестує 2 мільярди доларів у створення штучного інтелекту, що перевершить когнітивні здібності людини. Проєкт фокусується на загальному штучному інтелекті (AGI), який випередить біологічний розум.
Засновник провідної китайської ігрової імперії Чень оголосив про масштабну інвестиційну програму, спрямовану на створення штучного інтелекту, що перевершить когнітивні здібності людини. Бізнесмен планує вкласти 2 мільярди доларів у розробку алгоритмів нового покоління. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Новий проєкт Ченя фокусується на створенні загального штучного інтелекту (AGI), який за своєю гнучкістю та швидкістю обробки інформації випередить біологічний розум. Магнат переконаний, що інтеграція таких систем в ігрову індустрію та сектор послуг докорінно змінить світову економіку вже до кінця десятиліття. Для реалізації плану залучаються кращі інженери з усього світу, а основна база розробок розгортається у спеціальних технологічних зонах КНР під суворим державним контролем.
Ми інвестуємо не просто в код, а в майбутню еволюцію мислення. Наша мета – створити систему, яка буде розумнішою за будь-яку людину на планеті
Технологічні виклики та ринкові очікування
Реалізація наміченого плану вимагає колосальних обчислювальних потужностей, доступ до яких наразі обмежений через міжнародні торговельні санкції на постачання мікросхем.
Проте Чень робить ставку на внутрішні розробки та альтернативні архітектури процесорів, які мають забезпечити незалежність проєкту. Аналітики Bloomberg зазначають, що такі приватні інвестиції підкреслюють готовність китайського великого бізнесу брати на себе високі ризики заради технологічного прориву, який може змінити баланс сил у світовій ІТ-сфері.
