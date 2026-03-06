$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 15231 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 21366 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 47923 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 85483 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 48282 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43273 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69510 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26190 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49834 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69510 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
Китайський ігровий магнат інвестує $2 млрд у розробку надрозумного штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Засновник провідної китайської ігрової імперії Чень інвестує 2 мільярди доларів у створення штучного інтелекту, що перевершить когнітивні здібності людини. Проєкт фокусується на загальному штучному інтелекті (AGI), який випередить біологічний розум.

Китайський ігровий магнат інвестує $2 млрд у розробку надрозумного штучного інтелекту

Засновник провідної китайської ігрової імперії Чень оголосив про масштабну інвестиційну програму, спрямовану на створення штучного інтелекту, що перевершить когнітивні здібності людини. Бізнесмен планує вкласти 2 мільярди доларів у розробку алгоритмів нового покоління. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Новий проєкт Ченя фокусується на створенні загального штучного інтелекту (AGI), який за своєю гнучкістю та швидкістю обробки інформації випередить біологічний розум. Магнат переконаний, що інтеграція таких систем в ігрову індустрію та сектор послуг докорінно змінить світову економіку вже до кінця десятиліття. Для реалізації плану залучаються кращі інженери з усього світу, а основна база розробок розгортається у спеціальних технологічних зонах КНР під суворим державним контролем.

Індійські спецслужби залучають приватні стартапи для розгортання супутників-охоронців на орбіті05.03.26, 05:49 • 4668 переглядiв

Ми інвестуємо не просто в код, а в майбутню еволюцію мислення. Наша мета – створити систему, яка буде розумнішою за будь-яку людину на планеті

– заявив Чень під час презентації своєї стратегії.

Технологічні виклики та ринкові очікування

Реалізація наміченого плану вимагає колосальних обчислювальних потужностей, доступ до яких наразі обмежений через міжнародні торговельні санкції на постачання мікросхем.

Проте Чень робить ставку на внутрішні розробки та альтернативні архітектури процесорів, які мають забезпечити незалежність проєкту. Аналітики Bloomberg зазначають, що такі приватні інвестиції підкреслюють готовність китайського великого бізнесу брати на себе високі ризики заради технологічного прориву, який може змінити баланс сил у світовій ІТ-сфері.

Meta планує розробити власні чипи для навчання майбутніх моделей штучного інтелекту05.03.26, 03:58 • 4910 переглядiв

Степан Гафтко

ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Техніка
Bloomberg
Китай