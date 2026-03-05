Франция предупреждает о масштабных цифровых атаках со стороны РФ накануне муниципальных выборов

Французские спецслужбы зафиксировали критический рост угрозы российского вмешательства в избирательный процесс, запланированный на 15 и 22 марта. Аналитики прогнозируют массированные онлайн-манипуляции и распространение сфабрикованных новостей, направленных на дискредитацию политических оппонентов кремля и дестабилизацию ситуации внутри страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

По данным разведки, за большинством операций стоит известная дезинформационная группировка Storm-1516, которая специализируется на создании контента с помощью искусственного интеллекта. Кремлевские технологи используют так называемые тролль-фермы для массового распространения вбросов, что позволяет фейкам быстро выходить в тренды французского сегмента интернета.

Особое внимание уделяется дискредитации высшего руководства государства, в частности через абсурдные обвинения, как-то попытки связать Эмманюэля Макрона с резонансными уголовными делами международного масштаба.

Масштабная инфраструктура фальшивых медиаресурсов

Опыт предыдущих лет свидетельствует о глубокой подготовке российских спецслужб к информационным атакам в европейском пространстве. В 2025 году аналитики компании Insikt Group обнаружили более 140 веб-сайтов, которые полностью имитировали дизайн и стиль известных французских новостных порталов. Приблизительно двадцать из этих ресурсов позиционировали себя как авторитетные локальные медиа, что позволяло им завоевывать доверие жителей конкретных регионов и эффективнее манипулировать их мнением накануне голосования.

