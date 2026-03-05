Франция предупреждает о масштабных цифровых атаках со стороны РФ накануне муниципальных выборов

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 9438 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 22021 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 33670 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 42920 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 29440 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 31472 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 56584 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80592 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67832 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69252 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Эксклюзивы
Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем4 марта, 17:51 • 5604 просмотра
Украина отправит экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам защититься от "шахедов" - Зеленский4 марта, 18:08 • 4920 просмотра
путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ4 марта, 18:34 • 5202 просмотра
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом4 марта, 18:45 • 5970 просмотра
В Белом доме заявили, что ввод американских войск в Иран не входит в планы "на данный момент"4 марта, 19:03 • 4658 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 23958 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 33660 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 42915 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 39058 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 38611 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Европа
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 14473 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 29073 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 36004 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 43429 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 47285 просмотра
Франция предупреждает о масштабных цифровых атаках со стороны РФ накануне муниципальных выборов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Французские спецслужбы фиксируют рост угрозы российского вмешательства в выборы 15 и 22 марта. Аналитики прогнозируют массированные онлайн-манипуляции и распространение сфабрикованных новостей во Франции.

Франция предупреждает о масштабных цифровых атаках со стороны РФ накануне муниципальных выборов

Французские спецслужбы зафиксировали критический рост угрозы российского вмешательства в избирательный процесс, запланированный на 15 и 22 марта. Аналитики прогнозируют массированные онлайн-манипуляции и распространение сфабрикованных новостей, направленных на дискредитацию политических оппонентов кремля и дестабилизацию ситуации внутри страны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Подробности

По данным разведки, за большинством операций стоит известная дезинформационная группировка Storm-1516, которая специализируется на создании контента с помощью искусственного интеллекта. Кремлевские технологи используют так называемые тролль-фермы для массового распространения вбросов, что позволяет фейкам быстро выходить в тренды французского сегмента интернета.

рф распространяет фейки об Украине в Дубае на фоне событий на Ближнем Востоке - ЦПД04.03.26, 09:15 • 6496 просмотров

Особое внимание уделяется дискредитации высшего руководства государства, в частности через абсурдные обвинения, как-то попытки связать Эмманюэля Макрона с резонансными уголовными делами международного масштаба.

Масштабная инфраструктура фальшивых медиаресурсов

Опыт предыдущих лет свидетельствует о глубокой подготовке российских спецслужб к информационным атакам в европейском пространстве. В 2025 году аналитики компании Insikt Group обнаружили более 140 веб-сайтов, которые полностью имитировали дизайн и стиль известных французских новостных порталов. Приблизительно двадцать из этих ресурсов позиционировали себя как авторитетные локальные медиа, что позволяло им завоевывать доверие жителей конкретных регионов и эффективнее манипулировать их мнением накануне голосования.

Региональные выборы в Германии под угрозой российского вмешательства - СМИ04.03.26, 07:31 • 6744 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Тренд
Социальная сеть
Эмманюэль Макрон
Франция