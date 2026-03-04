Региональные выборы в Германии под угрозой российского вмешательства - СМИ

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило о росте рисков российского вмешательства в выборы в земельные парламенты, которые должны состояться в течение 2026 года, начиная с 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TAZ.

Отмечается, что немецкая контрразведка оценивает угрозу как "чрезвычайно серьезную", прогнозируя масштабные манипуляции информацией с целью поддержки лояльных к Москве политических сил.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) указывает, что кремль планирует использовать тактику дискредитации лиц и объединений, занимающих позиции, противоречащие мировоззрению РФ, в частности поддерживающих Украину.

Кроме этого, возможны попытки подорвать доверие к демократическим институтам путем манипуляций темами внутренней безопасности, миграции и через сомнения в целостности самого избирательного процесса. Российская стратегия направлена на радикализацию общественных дебатов и создание эффекта "управляемого хаоса", чтобы ослабить европейское единство относительно санкций и военной помощи Украине