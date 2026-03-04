Региональные выборы в Германии под угрозой российского вмешательства - СМИ
Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупреждает о росте рисков российского вмешательства в выборы в земельные парламенты. Немецкая контрразведка оценивает угрозу как "чрезвычайно серьезную", прогнозируя масштабные манипуляции информацией.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило о росте рисков российского вмешательства в выборы в земельные парламенты, которые должны состояться в течение 2026 года, начиная с 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TAZ.
Отмечается, что немецкая контрразведка оценивает угрозу как "чрезвычайно серьезную", прогнозируя масштабные манипуляции информацией с целью поддержки лояльных к Москве политических сил.
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) указывает, что кремль планирует использовать тактику дискредитации лиц и объединений, занимающих позиции, противоречащие мировоззрению РФ, в частности поддерживающих Украину.
Кроме этого, возможны попытки подорвать доверие к демократическим институтам путем манипуляций темами внутренней безопасности, миграции и через сомнения в целостности самого избирательного процесса. Российская стратегия направлена на радикализацию общественных дебатов и создание эффекта "управляемого хаоса", чтобы ослабить европейское единство относительно санкций и военной помощи Украине
Там добавили, что опыт дезинформационной операции с кодовым названием Storm-1516 перед федеральными выборами 2025 года продемонстрировал, что Россия системно комбинирует кибератаки и сети фейковых сайтов для дестабилизации ситуации в стране.
"Наращивание гибридных атак указывает на то, что Москва воспринимает вмешательство в избирательные процессы как составляющую собственной стратегии национальной безопасности, стремясь навязать Европе выгодную себе модель архитектуры безопасности и расшатать доверие общества к демократическим институтам и процедурам", - резюмировали в ЦПД.
На днях Служба безопасности и разведки Дании предупредила о вероятном вмешательстве России и США в парламентские выборы 24 марта 2026 года.
