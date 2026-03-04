$43.230.13
3 марта, 18:22 • 20029 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 38762 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 32039 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 37805 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 40165 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 25163 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 23165 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24191 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34553 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 120970 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Региональные выборы в Германии под угрозой российского вмешательства - СМИ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупреждает о росте рисков российского вмешательства в выборы в земельные парламенты. Немецкая контрразведка оценивает угрозу как "чрезвычайно серьезную", прогнозируя масштабные манипуляции информацией.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии предупредило о росте рисков российского вмешательства в выборы в земельные парламенты, которые должны состояться в течение 2026 года, начиная с 8 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TAZ.

Детали

Отмечается, что немецкая контрразведка оценивает угрозу как "чрезвычайно серьезную", прогнозируя масштабные манипуляции информацией с целью поддержки лояльных к Москве политических сил.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) указывает, что кремль планирует использовать тактику дискредитации лиц и объединений, занимающих позиции, противоречащие мировоззрению РФ, в частности поддерживающих Украину.

Кроме этого, возможны попытки подорвать доверие к демократическим институтам путем манипуляций темами внутренней безопасности, миграции и через сомнения в целостности самого избирательного процесса. Российская стратегия направлена на радикализацию общественных дебатов и создание эффекта "управляемого хаоса", чтобы ослабить европейское единство относительно санкций и военной помощи Украине

- отметили в ЦПД.

Там добавили, что опыт дезинформационной операции с кодовым названием Storm-1516 перед федеральными выборами 2025 года продемонстрировал, что Россия системно комбинирует кибератаки и сети фейковых сайтов для дестабилизации ситуации в стране.

"Наращивание гибридных атак указывает на то, что Москва воспринимает вмешательство в избирательные процессы как составляющую собственной стратегии национальной безопасности, стремясь навязать Европе выгодную себе модель архитектуры безопасности и расшатать доверие общества к демократическим институтам и процедурам", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

На днях Служба безопасности и разведки Дании предупредила о вероятном вмешательстве России и США в парламентские выборы 24 марта 2026 года.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
