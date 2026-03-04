Регіональні вибори в Німеччині під загрозою російського втручання - контррозвідка
Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попереджає про зростання ризиків російського втручання у вибори до земельних парламентів. Німецька контррозвідка оцінює загрозу як "надзвичайно серйозну", прогнозуючи масштабні маніпуляції інформацією.
Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило про зростання ризиків російського втручання у вибори до земельних парламентів, що мають відбутися протягом 2026 року, починаючи з 8 березня. Про це повідомляє УНН. із посиланням на TAZ.
Зазначається, що німецька контррозвідка оцінює загрозу як "надзвичайно серйозну", прогнозуючи масштабні маніпуляції інформацією з метою підтримки лояльних до москви політичних сил.
Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) вказує, що кремль планує використовувати тактику дискредитації осіб та об’єднань, які займають позиції, що суперечать світогляду рф, зокрема підтримують Україну.
Окрім цього, можливі спроби підірвати довіру до демократичних інститутів шляхом маніпуляцій темами внутрішньої безпеки, міграції та через сумніви у цілісності самого виборчого процесу. російська стратегія спрямована на радикалізацію суспільних дебатів і створення ефекту "керованого хаосу", щоб послабити європейську єдність щодо санкцій та військової допомоги Україні
Там додали, що досвід дезінформаційної операції з кодовою назвою Storm-1516 перед федеральними виборами 2025 року продемонстрував, що росія системно комбінує кібератаки та мережі фейкових сайтів для дестабілізації ситуації в країні.
"Нарощування гібридних атак вказує на те, що москва сприймає втручання у виборчі процеси як складову власної стратегії національної безпеки, прагнучи нав’язати Європі вигідну собі модель безпекової архітектури та розхитати довіру суспільства до демократичних інститутів і процедур", - резюмували у ЦПД.
Днями Служба безпеки та розвідки Данії попередила про ймовірне втручання росії та США у парламентські вибори 24 березня 2026 року.
