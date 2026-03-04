$43.230.13
3 березня, 18:22 • 20198 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 39157 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 32409 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 38169 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 40454 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 25263 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 23234 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24208 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34563 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 121220 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Регіональні вибори в Німеччині під загрозою російського втручання - контррозвідка

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попереджає про зростання ризиків російського втручання у вибори до земельних парламентів. Німецька контррозвідка оцінює загрозу як "надзвичайно серйозну", прогнозуючи масштабні маніпуляції інформацією.

Регіональні вибори в Німеччині під загрозою російського втручання - контррозвідка

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило про зростання ризиків російського втручання у вибори до земельних парламентів, що мають відбутися протягом 2026 року, починаючи з 8 березня. Про це повідомляє УНН. із посиланням на TAZ.

Деталі

Зазначається, що німецька контррозвідка оцінює загрозу як "надзвичайно серйозну", прогнозуючи масштабні маніпуляції інформацією з метою підтримки лояльних до москви політичних сил.

Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) вказує, що кремль планує використовувати тактику дискредитації осіб та об’єднань, які займають позиції, що суперечать світогляду рф, зокрема підтримують Україну.

Окрім цього, можливі спроби підірвати довіру до демократичних інститутів шляхом маніпуляцій темами внутрішньої безпеки, міграції та через сумніви у цілісності самого виборчого процесу. російська стратегія спрямована на радикалізацію суспільних дебатів і створення ефекту "керованого хаосу", щоб послабити європейську єдність щодо санкцій та військової допомоги Україні

- зазначили у ЦПД.

Там додали, що досвід дезінформаційної операції з кодовою назвою Storm-1516 перед федеральними виборами 2025 року продемонстрував, що росія системно комбінує кібератаки та мережі фейкових сайтів для дестабілізації ситуації в країні.

"Нарощування гібридних атак вказує на те, що москва сприймає втручання у виборчі процеси як складову власної стратегії національної безпеки, прагнучи нав’язати Європі вигідну собі модель безпекової архітектури та розхитати довіру суспільства до демократичних інститутів і процедур", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Днями Служба безпеки та розвідки Данії попередила про ймовірне втручання росії та США у парламентські вибори 24 березня 2026 року.

Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків22.02.26, 02:40 • 6578 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Рада національної безпеки і оборони України
Німеччина