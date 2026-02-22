Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків

Німецький консервативний блок ХДС/ХСС виступив з ініціативою суворого регулювання доступу підлітків до популярних онлайн-платформ задля захисту їхнього ментального здоров'я. Політики пропонують запровадити обов'язкову перевірку віку, щоб обмежити негативний вплив алгоритмів соцмереж на неповнолітніх. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Згідно з пропозицією партії канцлера Фрідріха Мерца, соціальні мережі мають запровадити ефективні механізми верифікації, які б унеможливлювали реєстрацію дітей, молодших за визначений віковий поріг. У ХДС наголошують, що сучасні платформи сприяють поширенню дезінформації, кібербулінгу та викликають залежність, що вимагає рішучих законодавчих кроків на державному рівні.

Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту

Ми не можемо більше спостерігати, як алгоритми безконтрольно маніпулюють свідомістю наших дітей. Захист молоді в цифровому просторі має стати таким же пріоритетом, як і безпека на вулицях