Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків
Київ • УНН
Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.
Деталі
Згідно з пропозицією партії канцлера Фрідріха Мерца, соціальні мережі мають запровадити ефективні механізми верифікації, які б унеможливлювали реєстрацію дітей, молодших за визначений віковий поріг. У ХДС наголошують, що сучасні платформи сприяють поширенню дезінформації, кібербулінгу та викликають залежність, що вимагає рішучих законодавчих кроків на державному рівні.
Ми не можемо більше спостерігати, як алгоритми безконтрольно маніпулюють свідомістю наших дітей. Захист молоді в цифровому просторі має стати таким же пріоритетом, як і безпека на вулицях
Вплив на технологічні гіганти та майбутнє регулювання
Нова ініціатива може змусити такі компанії, як Meta, TikTok та X, суттєво переглянути свої правила роботи на німецькому ринку. Хоча критики побоюються обмеження цифрових свобод, прихильники законопроєкту вказують на досвід інших країн, де подібні заходи вже допомогли знизити рівень тривожності серед підлітків.
Уряд Німеччини планує детально опрацювати технічні аспекти перевірки віку, щоб забезпечити баланс між безпекою та конфіденційністю даних користувачів.
