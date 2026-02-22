Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 140 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 2600 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 10275 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 26832 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 25508 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 33054 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32490 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27118 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23894 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27570 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 10648 перегляди
У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка21 лютого, 15:32 • 7766 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 20401 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21 лютого, 16:35 • 15856 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo22:57 • 6042 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 50002 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 59289 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 71061 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 85033 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 122853 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 20456 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 25163 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 26767 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 19141 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 21779 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
TikTok
Facebook

Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Німецький блок ХДС/ХСС пропонує ввести обов'язкову перевірку віку для підлітків у соцмережах. Це має захистити їхнє ментальне здоров'я від негативного впливу онлайн-платформ.

Партія Мерца в Німеччині планує обмежити доступ до соцмереж для підлітків
Фото: Bloomberg

Німецький консервативний блок ХДС/ХСС виступив з ініціативою суворого регулювання доступу підлітків до популярних онлайн-платформ задля захисту їхнього ментального здоров'я. Політики пропонують запровадити обов'язкову перевірку віку, щоб обмежити негативний вплив алгоритмів соцмереж на неповнолітніх. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з пропозицією партії канцлера Фрідріха Мерца, соціальні мережі мають запровадити ефективні механізми верифікації, які б унеможливлювали реєстрацію дітей, молодших за визначений віковий поріг. У ХДС наголошують, що сучасні платформи сприяють поширенню дезінформації, кібербулінгу та викликають залежність, що вимагає рішучих законодавчих кроків на державному рівні.

Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту16.02.26, 03:02 • 4585 переглядiв

Ми не можемо більше спостерігати, як алгоритми безконтрольно маніпулюють свідомістю наших дітей. Захист молоді в цифровому просторі має стати таким же пріоритетом, як і безпека на вулицях

– заявив представник ХДС із питань цифрової політики.

Вплив на технологічні гіганти та майбутнє регулювання

Нова ініціатива може змусити такі компанії, як Meta, TikTok та X, суттєво переглянути свої правила роботи на німецькому ринку. Хоча критики побоюються обмеження цифрових свобод, прихильники законопроєкту вказують на досвід інших країн, де подібні заходи вже допомогли знизити рівень тривожності серед підлітків.

Уряд Німеччини планує детально опрацювати технічні аспекти перевірки віку, щоб забезпечити баланс між безпекою та конфіденційністю даних користувачів.

ЄС проведе розслідування щодо компанії Shein за фактом продажу зброї та секс-ляльок, що імітують дітей17.02.26, 15:21 • 3242 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Соціальна мережа
ХДС/ХСС
TikTok
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Німеччина