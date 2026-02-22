Партия Мерца в Германии планирует ограничить доступ к соцсетям для подростков

Фото: Bloomberg

Немецкий консервативный блок ХДС/ХСС выступил с инициативой строгого регулирования доступа подростков к популярным онлайн-платформам для защиты их ментального здоровья. Политики предлагают ввести обязательную проверку возраста, чтобы ограничить негативное влияние алгоритмов соцсетей на несовершеннолетних. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно предложению партии канцлера Фридриха Мерца, социальные сети должны ввести эффективные механизмы верификации, которые бы исключали регистрацию детей младше определенного возрастного порога. В ХДС подчеркивают, что современные платформы способствуют распространению дезинформации, кибербуллингу и вызывают зависимость, что требует решительных законодательных шагов на государственном уровне.

Мы не можем больше наблюдать, как алгоритмы бесконтрольно манипулируют сознанием наших детей. Защита молодежи в цифровом пространстве должна стать таким же приоритетом, как и безопасность на улицах – заявил представитель ХДС по вопросам цифровой политики.

Влияние на технологических гигантов и будущее регулирование

Новая инициатива может заставить такие компании, как Meta, TikTok и X, существенно пересмотреть свои правила работы на немецком рынке. Хотя критики опасаются ограничения цифровых свобод, сторонники законопроекта указывают на опыт других стран, где подобные меры уже помогли снизить уровень тревожности среди подростков.

Правительство Германии планирует детально проработать технические аспекты проверки возраста, чтобы обеспечить баланс между безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

