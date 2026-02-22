$43.270.00
00:48 • 150 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 2630 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 10303 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 26848 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 25521 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33061 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32495 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27120 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23894 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27571 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Партия Мерца в Германии планирует ограничить доступ к соцсетям для подростков

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Немецкий блок ХДС/ХСС предлагает ввести обязательную проверку возраста для подростков в соцсетях. Это должно защитить их ментальное здоровье от негативного влияния онлайн-платформ.

Партия Мерца в Германии планирует ограничить доступ к соцсетям для подростков
Фото: Bloomberg

Немецкий консервативный блок ХДС/ХСС выступил с инициативой строгого регулирования доступа подростков к популярным онлайн-платформам для защиты их ментального здоровья. Политики предлагают ввести обязательную проверку возраста, чтобы ограничить негативное влияние алгоритмов соцсетей на несовершеннолетних. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно предложению партии канцлера Фридриха Мерца, социальные сети должны ввести эффективные механизмы верификации, которые бы исключали регистрацию детей младше определенного возрастного порога. В ХДС подчеркивают, что современные платформы способствуют распространению дезинформации, кибербуллингу и вызывают зависимость, что требует решительных законодательных шагов на государственном уровне.

Правительство Великобритании вводит жесткие правила безопасности для чат-ботов для защиты детей от вредоносного контента16.02.26, 03:02 • 4585 просмотров

Мы не можем больше наблюдать, как алгоритмы бесконтрольно манипулируют сознанием наших детей. Защита молодежи в цифровом пространстве должна стать таким же приоритетом, как и безопасность на улицах

– заявил представитель ХДС по вопросам цифровой политики.

Влияние на технологических гигантов и будущее регулирование

Новая инициатива может заставить такие компании, как Meta, TikTok и X, существенно пересмотреть свои правила работы на немецком рынке. Хотя критики опасаются ограничения цифровых свобод, сторонники законопроекта указывают на опыт других стран, где подобные меры уже помогли снизить уровень тревожности среди подростков.

Правительство Германии планирует детально проработать технические аспекты проверки возраста, чтобы обеспечить баланс между безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей17.02.26, 15:21 • 3242 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Социальная сеть
ХДС/ХСС
ТикТок
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Германия