ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей

ЕС намерен начать официальное расследование в отношении китайского ритейлера Shein по поводу многочисленных предполагаемых нарушений европейского законодательства, включая продажу секс-кукол, имитирующих детей, и оружия, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Европейская комиссия заявила во вторник, что начала расследование после того, как в прошлом году подала запрос быстрорастущей компании.

Высокопоставленный чиновник ЕС также указал на сообщения о продаже одежды, косметики и электронных товаров, которые не соответствуют законодательству ЕС.

Расследование изучит три аспекта сервиса Shein, вызвавшие обеспокоенность.

Помимо продажи нелегальных товаров, оно также рассмотрит "дизайн сервиса, предоставляемого Shein, вызывающий привыкание", — заявил представитель ЕС, — включая программы бонусных баллов, геймификацию и вознаграждения, "которые могут представлять риск для психического здоровья пользователей".

Расследование также рассмотрит рекомендательные системы Shein, которые могут перегружать пользователей предложениями товаров для покупки.

"У нас есть подозрение, что система Shein не предназначена для предотвращения продажи нелегальных товаров", - заявил чиновник во вторник. "Нелегальные товары? Их там по-прежнему много, так что, вероятно, что-то не работает".

Это второе расследование, начатое в отношении привыкания дизайна онлайн-платформы розничной торговли, после расследования, начатого в отношении Temu в конце 2024 года.

ЕС также заявил, что рекомендательные системы Shein непрозрачны и могут не соответствовать требованиям прозрачности Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Согласно правилам, рекомендательная система должна "предоставлять одну доступную альтернативу, не основанную на профилировании". Во время предварительного расследования ЕС обнаружил, что Shein лишь "в очень общем виде" объяснила, как работает ее рекомендательная система".

Shein заявила, что серьезно относится к своим обязательствам в соответствии с DSA и всегда в полной мере сотрудничала с Европейской комиссией и Coimisiún na Meán – ирландским регулятором, который возглавит расследование, – и будет продолжать это делать. Компания добавила, что предприняла шаги для ограничения вреда.

"В последние несколько месяцев мы продолжали значительно инвестировать в меры по усилению соблюдения Закона о цифровых услугах (DSA). К ним относятся комплексные оценки системных рисков и системы их минимизации, усиленная защита несовершеннолетних пользователей, а также постоянная работа над созданием наших сервисов таким образом, чтобы обеспечить безопасный и надежный опыт пользователя", — заявила компания Shein.

Добавим

Европейское расследование в отношении Shein началось через несколько месяцев после того, как французское правительство отказалось от попытки полностью приостановить работу сервисов Shein на три месяца после обнаружения на сайте незаконных товаров.

Французское расследование рассматривает законность товаров, а не системный подход торговой платформы.

На слушании в парижском суде в декабре адвокат государства заявил, что Shein должна внедрить на своем веб-сайте механизмы контроля, включая проверку возраста и фильтрацию, чтобы гарантировать, что несовершеннолетние не смогут получить доступ к порнографическому контенту.

В ноябре французское правительство пригрозило приостановить работу Shein на фоне скандала, связанного с продажей секс-кукол, имитирующих детей.

Объявление прозвучало в тот момент, когда Shein открыла свой первый физический магазин в Париже, в присутствии большого количества полицейских.

Представители ЕС заявили, что расследование полностью отделено от расследований во Франции и других оценок, которые проводят органы защиты прав потребителей в отношении товаров, нарушающих национальные правила торговых стандартов.

"То, что произошло во Франции, это лишь часть головоломки, но мы рассматриваем систему в целом. Мы не сосредотачиваемся только на том, что произошло во Франции", — сказал высокопоставленный чиновник.

ЕС впервые подал запрос на информацию о том, соответствует ли платформа или не соответствует Закону о торговых стандартах (DSA), в апреле 2024 года. Теперь он пришел к выводу, что Shein считает свои услуги низким риском нарушения законодательства ЕС. Однако ЕС утверждает, что Shein склонна к "высокому риску" продажи товаров, нарушающих законы ЕС.

В прошлом году комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что он "шокирован" токсичностью и опасностью некоторых товаров на Shein.

Он заявил, что органы защиты прав потребителей обнаружили детские соски, которые могут вызвать удушье, одежду с химическими веществами, запрещенными в ЕС, и такие предметы, как детские спортивные штаны с завязками на поясе, которые достаточно длинные, чтобы представлять опасность споткнуться.

ЕС заявил, что Shein сотрудничает с Европейской комиссией, и новое расследование не означает, что сервис в конечном итоге будет запрещен, но блокировка его продаж в Европе остается "крайней мерой", если компания не будет соблюдать законы ЕС.