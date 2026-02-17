ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 1032 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 3732 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 5664 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 11651 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 19463 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 30885 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42106 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 50735 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37999 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63232 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
65%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 20693 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 18189 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 18526 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 16462 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 18350 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 13205 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 33018 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 42950 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 63231 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 68284 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 5386 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 4108 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22381 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20043 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22806 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении Shein из-за подозрений в нарушении европейского законодательства. Расследование касается продажи нелегальных товаров, а также дизайна сервиса, вызывающего привыкание.

ЕС проведет расследование в отношении компании Shein по факту продажи оружия и секс-кукол, имитирующих детей

ЕС намерен начать официальное расследование в отношении китайского ритейлера Shein по поводу многочисленных предполагаемых нарушений европейского законодательства, включая продажу секс-кукол, имитирующих детей, и оружия, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Европейская комиссия заявила во вторник, что начала расследование после того, как в прошлом году подала запрос быстрорастущей компании.

Высокопоставленный чиновник ЕС также указал на сообщения о продаже одежды, косметики и электронных товаров, которые не соответствуют законодательству ЕС.

Расследование изучит три аспекта сервиса Shein, вызвавшие обеспокоенность.

Помимо продажи нелегальных товаров, оно также рассмотрит "дизайн сервиса, предоставляемого Shein, вызывающий привыкание", — заявил представитель ЕС, — включая программы бонусных баллов, геймификацию и вознаграждения, "которые могут представлять риск для психического здоровья пользователей".

Расследование также рассмотрит рекомендательные системы Shein, которые могут перегружать пользователей предложениями товаров для покупки.

"У нас есть подозрение, что система Shein не предназначена для предотвращения продажи нелегальных товаров", - заявил чиновник во вторник. "Нелегальные товары? Их там по-прежнему много, так что, вероятно, что-то не работает".

Это второе расследование, начатое в отношении привыкания дизайна онлайн-платформы розничной торговли, после расследования, начатого в отношении Temu в конце 2024 года.

ЕС также заявил, что рекомендательные системы Shein непрозрачны и могут не соответствовать требованиям прозрачности Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Согласно правилам, рекомендательная система должна "предоставлять одну доступную альтернативу, не основанную на профилировании". Во время предварительного расследования ЕС обнаружил, что Shein лишь "в очень общем виде" объяснила, как работает ее рекомендательная система".

Shein заявила, что серьезно относится к своим обязательствам в соответствии с DSA и всегда в полной мере сотрудничала с Европейской комиссией и Coimisiún na Meán – ирландским регулятором, который возглавит расследование, – и будет продолжать это делать. Компания добавила, что предприняла шаги для ограничения вреда.

"В последние несколько месяцев мы продолжали значительно инвестировать в меры по усилению соблюдения Закона о цифровых услугах (DSA). К ним относятся комплексные оценки системных рисков и системы их минимизации, усиленная защита несовершеннолетних пользователей, а также постоянная работа над созданием наших сервисов таким образом, чтобы обеспечить безопасный и надежный опыт пользователя", — заявила компания Shein.

Добавим

Европейское расследование в отношении Shein началось через несколько месяцев после того, как французское правительство отказалось от попытки полностью приостановить работу сервисов Shein на три месяца после обнаружения на сайте незаконных товаров.

Французское расследование рассматривает законность товаров, а не системный подход торговой платформы.

На слушании в парижском суде в декабре адвокат государства заявил, что Shein должна внедрить на своем веб-сайте механизмы контроля, включая проверку возраста и фильтрацию, чтобы гарантировать, что несовершеннолетние не смогут получить доступ к порнографическому контенту.

В ноябре французское правительство пригрозило приостановить работу Shein на фоне скандала, связанного с продажей секс-кукол, имитирующих детей.

Объявление прозвучало в тот момент, когда Shein открыла свой первый физический магазин в Париже, в присутствии большого количества полицейских.

Представители ЕС заявили, что расследование полностью отделено от расследований во Франции и других оценок, которые проводят органы защиты прав потребителей в отношении товаров, нарушающих национальные правила торговых стандартов.

"То, что произошло во Франции, это лишь часть головоломки, но мы рассматриваем систему в целом. Мы не сосредотачиваемся только на том, что произошло во Франции", — сказал высокопоставленный чиновник.

ЕС впервые подал запрос на информацию о том, соответствует ли платформа или не соответствует Закону о торговых стандартах (DSA), в апреле 2024 года. Теперь он пришел к выводу, что Shein считает свои услуги низким риском нарушения законодательства ЕС. Однако ЕС утверждает, что Shein склонна к "высокому риску" продажи товаров, нарушающих законы ЕС.

В прошлом году комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что он "шокирован" токсичностью и опасностью некоторых товаров на Shein.

Он заявил, что органы защиты прав потребителей обнаружили детские соски, которые могут вызвать удушье, одежду с химическими веществами, запрещенными в ЕС, и такие предметы, как детские спортивные штаны с завязками на поясе, которые достаточно длинные, чтобы представлять опасность споткнуться.

ЕС заявил, что Shein сотрудничает с Европейской комиссией, и новое расследование не означает, что сервис в конечном итоге будет запрещен, но блокировка его продаж в Европе остается "крайней мерой", если компания не будет соблюдать законы ЕС.

Антонина Туманова

Новости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Бренд
Европейская комиссия
Европейский Союз
Париж
Франция