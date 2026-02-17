$43.170.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС проведе розслідування щодо компанії Shein за фактом продажу зброї та секс-ляльок, що імітують дітей

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Єврокомісія розпочала офіційне розслідування щодо Shein через підозри у порушенні європейського законодавства. Розслідування стосується продажу нелегальних товарів, а також дизайну сервісу, що викликає звикання.

ЄС проведе розслідування щодо компанії Shein за фактом продажу зброї та секс-ляльок, що імітують дітей

ЄС має намір розпочати офіційне розслідування щодо китайського рітейлера Shein щодо численних передбачуваних порушень європейського законодавства, включаючи продаж секс-ляльок, що імітують дітей, та зброї, передає УНН із посилання на The Guardian.

Деталі

Європейська комісія заявила у вівторок, що розпочала розслідування після того, як минулого року подала запит компанії, що швидко зростає.

Високопосадовець ЄС також вказав на повідомлення про продаж одягу, косметики та електронних товарів, які не відповідають законодавству ЄС.

Розслідування вивчить три аспекти сервісу Shein, що викликали стурбованість.

Крім продажу нелегальних товарів, воно також розгляне "дизайн сервісу, що надається Shein, що викликає звикання", — заявив представник ЄС, — включаючи програми бонусних балів, гейміфікацію та винагороди, "які можуть становити ризик для психічного здоров'я користувачів".

Розслідування також розгляне рекомендаційні системи Shein, які можуть перевантажувати користувачів пропозиціями товарів для покупки.

"У нас є підозра, що система Shein не призначена для запобігання продажу нелегальних товарів", - заявив чиновник у вівторок. "Нелегальні товари? Їх там, як і раніше, багато, тож, ймовірно, щось не працює".

Це друге розслідування, розпочате щодо звикання дизайну онлайн-платформи роздрібної торгівлі, після розслідування, розпочатого щодо Temu наприкінці 2024 року.

ЄС також заявив, що рекомендаційні системи Shein є непрозорими і можуть не відповідати вимогам прозорості Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Згідно з правилами, рекомендаційна система має "надавати одну доступну альтернативу, не засновану на профілюванні". Під час попереднього розслідування ЄС виявив, що Shein лише "у дуже загальному вигляді" пояснила, як працює її рекомендаційна система".

Shein заявила, що серйозно ставиться до своїх зобов'язань відповідно до DSA і завжди повною мірою співпрацювала з Європейською комісією та Coimisiún na Meán – ірландським регулятором, який очолить розслідування, – і продовжуватиме це робити. Компанія додала, що зробила кроки для обмеження шкоди.

"В останні кілька місяців ми продовжували значно інвестувати у заходи щодо посилення дотримання Закону про цифрові послуги (DSA). До них відносяться комплексні оцінки системних ризиків і системи їх мінімізації, посилений захист неповнолітніх користувачів, а також постійна робота над створенням наших сервісів таким чином, щоб забезпечити безпечний і надійний досвід користувача", — заявила компанія Shein.

Додамо

Європейське розслідування щодо Shein почалося через кілька місяців після того, як французький уряд відмовився від спроби повністю призупинити роботу сервісів Shein на три місяці після виявлення на сайті незаконних товарів.

Французьке розслідування розглядає законність товарів, а не системний підхід торгової платформи.

На слуханні в паризькому суді у грудні адвокат держави заявив, що Shein має впровадити на своєму веб-сайті механізми контролю, включаючи перевірку віку та фільтрацію, щоб гарантувати, що неповнолітні не зможуть отримати доступ до порнографічного контенту.

У листопаді французький уряд пригрозив призупинити роботу Shein на тлі скандалу, пов'язаного з продажем секс-ляльок, що імітують дітей.

Оголошення пролунало у той момент, коли Shein відкрила свій перший фізичний магазин у Парижі, у присутності великої кількості поліцейських.

Представники ЄС заявили, що розслідування повністю відокремлено від розслідувань у Франції та інших оцінок, які проводять органи захисту прав споживачів щодо товарів, що порушують національні правила торгових стандартів.

"Те, що сталося у Франції, це лише частина головоломки, але ми розглядаємо систему в цілому. Ми не зосереджуємось лише на тому, що сталося у Франції", — сказав високопосадовець.

ЄС вперше подав запит на інформацію про те, чи платформа відповідає чи не відповідає Закону про торгові стандарти (DSA), у квітні 2024 року. Тепер він дійшов висновку, що Shein вважає свої послуги низьким ризиком порушення законодавства ЄС. Однак ЄС стверджує, що Shein схильна до "високого ризику" продажу товарів, що порушують закони ЄС.

Минулого року комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що він "шокований" токсичністю та небезпекою деяких товарів на Shein.

Він заявив, що органи захисту прав споживачів виявили дитячі соски, які можуть викликати задуху, одяг з хімічними речовинами, забороненими в ЄС, і такі предмети, як дитячі спортивні штани із зав'язками на поясі, які досить довгі, щоб становити небезпеку спіткнутися.

ЄС заявив, що Shein співпрацює з Європейською комісією, і нове розслідування не означає, що сервіс зрештою буде заборонено, але блокування його продажів у Європі залишається "крайнім заходом", якщо компанія не дотримуватиметься законів ЄС.

Антоніна Туманова

