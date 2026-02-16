$42.990.00
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
21:07 • 6422 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 28110 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 32005 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 28197 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 28362 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 67260 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 49488 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 43475 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 33901 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Правительство Великобритании вводит жесткие правила безопасности для чат-ботов для защиты детей от вредоносного контента

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство Великобритании ликвидирует правовую лазейку, позволявшую разработчикам ИИ избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Теперь все поставщики чат-ботов должны соблюдать Закон о безопасности в Интернете.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о ликвидации правовой лазейки, которая позволяла разработчикам искусственного интеллекта избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Отныне все поставщики чат-ботов будут обязаны соблюдать Закон о безопасности в Интернете. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Британское правительство обяжет технологические компании самостоятельно модерировать ответы своих ботов, чтобы предотвратить создание дипфейков или вредных советов. Кир Стармер подчеркнул, что закон должен успевать за развитием технологий, поэтому регуляторы получат право оперативно вмешиваться в работу сервисов без длительного ожидания новых законодательных актов.

Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей11.02.26, 16:05 • 2828 просмотров

Ни одна платформа не получает бесплатного пропуска. Сегодня мы устраняем лазейки, которые подвергают детей опасности

– заявит Стармер во время выступления.

Защита детей и борьба с неприемлемым контентом

Отдельное внимание премьер уделил инструментам вроде Grok от Илона Маска, которые ранее использовались для создания оскорбительных изображений без согласия реальных людей. Помимо регулирования ИИ, власти рассматривают возможность установления возрастных ограничений для регистрации в соцсетях и запрет функций, вызывающих зависимость, таких как бесконечная прокрутка ленты. Новые нормы предусматривают огромные штрафы – до 10% мирового дохода компании – или полную блокировку сервисов-нарушителей на территории страны.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 3645 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Великобритания