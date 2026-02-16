Правительство Великобритании вводит жесткие правила безопасности для чат-ботов для защиты детей от вредоносного контента
Киев • УНН
Правительство Великобритании ликвидирует правовую лазейку, позволявшую разработчикам ИИ избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Теперь все поставщики чат-ботов должны соблюдать Закон о безопасности в Интернете.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о ликвидации правовой лазейки, которая позволяла разработчикам искусственного интеллекта избегать ответственности за распространение незаконных материалов. Отныне все поставщики чат-ботов будут обязаны соблюдать Закон о безопасности в Интернете. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Британское правительство обяжет технологические компании самостоятельно модерировать ответы своих ботов, чтобы предотвратить создание дипфейков или вредных советов. Кир Стармер подчеркнул, что закон должен успевать за развитием технологий, поэтому регуляторы получат право оперативно вмешиваться в работу сервисов без длительного ожидания новых законодательных актов.
Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей11.02.26, 16:05 • 2828 просмотров
Ни одна платформа не получает бесплатного пропуска. Сегодня мы устраняем лазейки, которые подвергают детей опасности
Защита детей и борьба с неприемлемым контентом
Отдельное внимание премьер уделил инструментам вроде Grok от Илона Маска, которые ранее использовались для создания оскорбительных изображений без согласия реальных людей. Помимо регулирования ИИ, власти рассматривают возможность установления возрастных ограничений для регистрации в соцсетях и запрет функций, вызывающих зависимость, таких как бесконечная прокрутка ленты. Новые нормы предусматривают огромные штрафы – до 10% мирового дохода компании – или полную блокировку сервисов-нарушителей на территории страны.
Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 3645 просмотров