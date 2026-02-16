Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту
Київ • УНН
Уряд Великої Британії ліквідує правову лазівку, що дозволяла розробникам ШІ уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Тепер усі постачальники чат-ботів повинні дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про ліквідацію правової лазівки, яка дозволяла розробникам штучного інтелекту уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Відтепер усі постачальники чат-ботів будуть зобов'язані дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Британський уряд зобов'яже технологічні компанії самостійно модерувати відповіді своїх ботів, щоб запобігти створенню діпфейків або шкідливих порад. Кір Стармер наголосив, що закон має встигати за розвитком технологій, тому регулятори отримають право оперативно втручатися в роботу сервісів без тривалого очікування нових законодавчих актів.
Жодна платформа не отримує безкоштовного пропуску. Сьогодні ми усуваємо лазівки, які наражають дітей на небезпеку
Захист дітей та боротьба з неприйнятним контентом
Окрему увагу прем'єр приділив інструментам на кшталт Grok від Ілона Маска, які раніше використовувалися для створення образливих зображень без згоди реальних людей. Окрім регулювання ШІ, влада розглядає можливість встановлення вікових обмежень для реєстрації в соцмережах та заборону функцій, що викликають залежність, як-от нескінченне прокручування стрічки. Нові норми передбачають величезні штрафи – до 10% світового доходу компанії – або повне блокування сервісів-порушників на території країни.
