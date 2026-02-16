$42.990.00
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 6558 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 28193 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 32057 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 28236 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28389 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 67298 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49503 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43493 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33906 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Уряд Великої Британії ліквідує правову лазівку, що дозволяла розробникам ШІ уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Тепер усі постачальники чат-ботів повинні дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті.

Уряд Великої Британії запроваджує жорсткі правила безпеки для чат-ботів задля захисту дітей від шкідливого контенту

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про ліквідацію правової лазівки, яка дозволяла розробникам штучного інтелекту уникати відповідальності за поширення незаконних матеріалів. Відтепер усі постачальники чат-ботів будуть зобов'язані дотримуватися Закону про безпеку в Інтернеті. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Британський уряд зобов'яже технологічні компанії самостійно модерувати відповіді своїх ботів, щоб запобігти створенню діпфейків або шкідливих порад. Кір Стармер наголосив, що закон має встигати за розвитком технологій, тому регулятори отримають право оперативно втручатися в роботу сервісів без тривалого очікування нових законодавчих актів.

Єврокомісія представила свій план щодо боротьби з кібербулінгом і захисту дітей11.02.26, 16:05 • 2828 переглядiв

Жодна платформа не отримує безкоштовного пропуску. Сьогодні ми усуваємо лазівки, які наражають дітей на небезпеку

– заявить Стармер під час виступу.

Захист дітей та боротьба з неприйнятним контентом

Окрему увагу прем'єр приділив інструментам на кшталт Grok від Ілона Маска, які раніше використовувалися для створення образливих зображень без згоди реальних людей. Окрім регулювання ШІ, влада розглядає можливість встановлення вікових обмежень для реєстрації в соцмережах та заборону функцій, що викликають залежність, як-от нескінченне прокручування стрічки. Нові норми передбачають величезні штрафи – до 10% світового доходу компанії – або повне блокування сервісів-порушників на території країни.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років03.02.26, 20:59 • 3645 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Соціальна мережа
Кір Стармер
Bloomberg
Ілон Маск
Велика Британія