Єврокомісія представила свій план щодо боротьби з кібербулінгом і захисту дітей

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Єврокомісія представила план боротьби з кібербулінгом, що включає запуск європейського застосунку для конфіденційних повідомлень. План також передбачає посилення захисту дітей в Інтернеті та цільове застосування чинного законодавства ЄС.

Єврокомісія представила свій план щодо боротьби з кібербулінгом і захисту дітей

Єврокомісія представила план боротьби з кібербулінгом, який передбачає запуск європейського застосунку для конфіденційних повідомлень про цькування та посилення захисту дітей в Інтернеті. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

План передбачає запуск загальноєвропейського застосунку, який дозволить дітям конфіденційно повідомляти про такі випадки до національних служб допомоги, а також безпечно зберігати й надсилати докази. Застосунок поки що перебуває на ранній стадії розробки.

За даними Єврокомісії, кожна шоста дитина віком від 11 до 15 років повідомляє, що стала жертвою кібербулінгу, а кожна восьма зізнається, що брала участь у цькуванні.

Діти та підлітки мають право бути в безпеці, коли вони перебувають в Інтернеті. Кібербулінг підриває це право, змушуючи їх почуватися скривдженими, самотніми й приниженими. Жодна дитина не повинна відчувати подібного

- заявила єврокомісарка з питань технологічного суверенітету Генна Вірккунен.

"Спираючись на спільне розуміння того, що таке кібербулінг, ми закликаємо всі держави-члени розробити послідовну національну політику щодо цієї проблеми", — додала вона.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років03.02.26, 20:59 • 3590 переглядiв

План дій Єврокомісії також передбачає цілеспрямоване застосування чинного законодавства ЄС для скорочення масштабів кібербулінгу, зокрема посилення правил у межах Закону про цифрові послуги.

Єврокомісія також пропонує розробити заходи з попередження проблеми, зокрема спеціальні програми для вчителів.

ЄС намагається захистити дітей від шкідливого впливу соціальних мереж за багатьма напрямками: від вивчення можливості введення заборони для підлітків на всьому рівні блоку, роботи над новим інструментом перевірки віку до боротьби з "залежність викликаючими" функціями в додатках.

Минулого тижня Єврокомісія дійшла висновку, що дизайн TikTok, який викликає залежність, порушує європейський Закон про цифрові послуги (DSA) і не забезпечує належного захисту користувачів.

Законодавці ЄС вимагають розслідування від TikTok через ймовірну цензуру "файлів Епштейна" - Politico04.02.26, 18:22 • 3524 перегляди

Ольга Розгон

