Єврокомісія представила свій план щодо боротьби з кібербулінгом і захисту дітей

Єврокомісія представила план боротьби з кібербулінгом, який передбачає запуск європейського застосунку для конфіденційних повідомлень про цькування та посилення захисту дітей в Інтернеті. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

План передбачає запуск загальноєвропейського застосунку, який дозволить дітям конфіденційно повідомляти про такі випадки до національних служб допомоги, а також безпечно зберігати й надсилати докази. Застосунок поки що перебуває на ранній стадії розробки.

За даними Єврокомісії, кожна шоста дитина віком від 11 до 15 років повідомляє, що стала жертвою кібербулінгу, а кожна восьма зізнається, що брала участь у цькуванні.

Діти та підлітки мають право бути в безпеці, коли вони перебувають в Інтернеті. Кібербулінг підриває це право, змушуючи їх почуватися скривдженими, самотніми й приниженими. Жодна дитина не повинна відчувати подібного