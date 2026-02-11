Єврокомісія представила свій план щодо боротьби з кібербулінгом і захисту дітей
Єврокомісія представила план боротьби з кібербулінгом, що включає запуск європейського застосунку для конфіденційних повідомлень. План також передбачає посилення захисту дітей в Інтернеті та цільове застосування чинного законодавства ЄС.
Єврокомісія представила план боротьби з кібербулінгом, який передбачає запуск європейського застосунку для конфіденційних повідомлень про цькування та посилення захисту дітей в Інтернеті. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
План передбачає запуск загальноєвропейського застосунку, який дозволить дітям конфіденційно повідомляти про такі випадки до національних служб допомоги, а також безпечно зберігати й надсилати докази. Застосунок поки що перебуває на ранній стадії розробки.
За даними Єврокомісії, кожна шоста дитина віком від 11 до 15 років повідомляє, що стала жертвою кібербулінгу, а кожна восьма зізнається, що брала участь у цькуванні.
Діти та підлітки мають право бути в безпеці, коли вони перебувають в Інтернеті. Кібербулінг підриває це право, змушуючи їх почуватися скривдженими, самотніми й приниженими. Жодна дитина не повинна відчувати подібного
"Спираючись на спільне розуміння того, що таке кібербулінг, ми закликаємо всі держави-члени розробити послідовну національну політику щодо цієї проблеми", — додала вона.
План дій Єврокомісії також передбачає цілеспрямоване застосування чинного законодавства ЄС для скорочення масштабів кібербулінгу, зокрема посилення правил у межах Закону про цифрові послуги.
Єврокомісія також пропонує розробити заходи з попередження проблеми, зокрема спеціальні програми для вчителів.
ЄС намагається захистити дітей від шкідливого впливу соціальних мереж за багатьма напрямками: від вивчення можливості введення заборони для підлітків на всьому рівні блоку, роботи над новим інструментом перевірки віку до боротьби з "залежність викликаючими" функціями в додатках.
Минулого тижня Єврокомісія дійшла висновку, що дизайн TikTok, який викликає залежність, порушує європейський Закон про цифрові послуги (DSA) і не забезпечує належного захисту користувачів.
