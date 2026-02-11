$43.090.06
Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Еврокомиссия представила план борьбы с кибербуллингом, включающий запуск европейского приложения для конфиденциальных сообщений. План также предусматривает усиление защиты детей в Интернете и целевое применение действующего законодательства ЕС.

Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей

Еврокомиссия представила план борьбы с кибербуллингом, который предусматривает запуск европейского приложения для конфиденциальных сообщений о травле и усиление защиты детей в Интернете. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

План предусматривает запуск общеевропейского приложения, которое позволит детям конфиденциально сообщать о таких случаях в национальные службы помощи, а также безопасно хранить и отправлять доказательства. Приложение пока находится на ранней стадии разработки.

По данным Еврокомиссии, каждый шестой ребенок в возрасте от 11 до 15 лет сообщает, что стал жертвой кибербуллинга, а каждый восьмой признается, что участвовал в травле.

Дети и подростки имеют право быть в безопасности, когда они находятся в Интернете. Кибербуллинг подрывает это право, заставляя их чувствовать себя обиженными, одинокими и униженными. Ни один ребенок не должен испытывать подобного

- заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета Генна Вирккунен.

"Опираясь на общее понимание того, что такое кибербуллинг, мы призываем все государства-члены разработать последовательную национальную политику в отношении этой проблемы", — добавила она.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 3592 просмотра

План действий Еврокомиссии также предусматривает целенаправленное применение действующего законодательства ЕС для сокращения масштабов кибербуллинга, в частности усиление правил в рамках Закона о цифровых услугах.

Еврокомиссия также предлагает разработать меры по предупреждению проблемы, в частности специальные программы для учителей.

ЕС пытается защитить детей от вредного влияния социальных сетей по многим направлениям: от изучения возможности введения запрета для подростков на всем уровне блока, работы над новым инструментом проверки возраста до борьбы с "вызывающими зависимость" функциями в приложениях.

На прошлой неделе Еврокомиссия пришла к выводу, что дизайн TikTok, вызывающий зависимость, нарушает европейский Закон о цифровых услугах (DSA) и не обеспечивает надлежащей защиты пользователей.

Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico04.02.26, 18:22 • 3526 просмотров

Ольга Розгон

