Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей
Киев • УНН
Еврокомиссия представила план борьбы с кибербуллингом, включающий запуск европейского приложения для конфиденциальных сообщений. План также предусматривает усиление защиты детей в Интернете и целевое применение действующего законодательства ЕС.
Еврокомиссия представила план борьбы с кибербуллингом, который предусматривает запуск европейского приложения для конфиденциальных сообщений о травле и усиление защиты детей в Интернете. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
План предусматривает запуск общеевропейского приложения, которое позволит детям конфиденциально сообщать о таких случаях в национальные службы помощи, а также безопасно хранить и отправлять доказательства. Приложение пока находится на ранней стадии разработки.
По данным Еврокомиссии, каждый шестой ребенок в возрасте от 11 до 15 лет сообщает, что стал жертвой кибербуллинга, а каждый восьмой признается, что участвовал в травле.
Дети и подростки имеют право быть в безопасности, когда они находятся в Интернете. Кибербуллинг подрывает это право, заставляя их чувствовать себя обиженными, одинокими и униженными. Ни один ребенок не должен испытывать подобного
"Опираясь на общее понимание того, что такое кибербуллинг, мы призываем все государства-члены разработать последовательную национальную политику в отношении этой проблемы", — добавила она.
Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 3592 просмотра
План действий Еврокомиссии также предусматривает целенаправленное применение действующего законодательства ЕС для сокращения масштабов кибербуллинга, в частности усиление правил в рамках Закона о цифровых услугах.
Еврокомиссия также предлагает разработать меры по предупреждению проблемы, в частности специальные программы для учителей.
ЕС пытается защитить детей от вредного влияния социальных сетей по многим направлениям: от изучения возможности введения запрета для подростков на всем уровне блока, работы над новым инструментом проверки возраста до борьбы с "вызывающими зависимость" функциями в приложениях.
На прошлой неделе Еврокомиссия пришла к выводу, что дизайн TikTok, вызывающий зависимость, нарушает европейский Закон о цифровых услугах (DSA) и не обеспечивает надлежащей защиты пользователей.
Законодатели ЕС требуют расследования от TikTok из-за предполагаемой цензуры "файлов Эпштейна" - Politico04.02.26, 18:22 • 3526 просмотров