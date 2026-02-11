Еврокомиссия представила свой план по борьбе с кибербуллингом и защите детей

Еврокомиссия представила план борьбы с кибербуллингом, который предусматривает запуск европейского приложения для конфиденциальных сообщений о травле и усиление защиты детей в Интернете. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

План предусматривает запуск общеевропейского приложения, которое позволит детям конфиденциально сообщать о таких случаях в национальные службы помощи, а также безопасно хранить и отправлять доказательства. Приложение пока находится на ранней стадии разработки.

По данным Еврокомиссии, каждый шестой ребенок в возрасте от 11 до 15 лет сообщает, что стал жертвой кибербуллинга, а каждый восьмой признается, что участвовал в травле.

Дети и подростки имеют право быть в безопасности, когда они находятся в Интернете. Кибербуллинг подрывает это право, заставляя их чувствовать себя обиженными, одинокими и униженными. Ни один ребенок не должен испытывать подобного