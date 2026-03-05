Франція попереджає про масштабні цифрові атаки з боку рф напередодні муніципальних виборів
Французькі спецслужби фіксують зростання загрози російського втручання у вибори 15 та 22 березня. Аналітики прогнозують масовані онлайн-маніпуляції та поширення сфабрикованих новин у Франції.
Французькі спецслужби зафіксували критичне зростання загрози російського втручання у виборчий процес, запланований на 15 та 22 березня. Аналітики прогнозують масовані онлайн-маніпуляції та поширення сфабрикованих новин, спрямованих на дискредитацію політичних опонентів кремля та дестабілізацію ситуації всередині країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
За даними розвідки, за більшістю операцій стоїть відоме дезінформаційне угруповання Storm-1516, яке спеціалізується на створенні контенту за допомогою штучного інтелекту. Кремлівські технологи використовують так звані троль-ферми для масового поширення вкидів, що дозволяє фейкам швидко виходити в тренди французького сегменту інтернету.
Особлива увага приділяється дискредитації вищого керівництва держави, зокрема через абсурдні звинувачення, як–от спроби пов'язати Емманюеля Макрона з резонансними кримінальними справами міжнародного масштабу.
Масштабна інфраструктура фальшивих медіаресурсів
Досвід попередніх років свідчить про глибоку підготовку російських спецслужб до інформаційних атак у європейському просторі. У 2025 році аналітики компанії Insikt Group виявили понад 140 вебсайтів, які повністю імітували дизайн та стиль відомих французьких новинних порталів. Приблизно двадцять із цих ресурсів позиціонували себе як авторитетні локальні медіа, що дозволяло їм завойовувати довіру мешканців конкретних регіонів та ефективніше маніпулювати їхньою думкою напередодні голосування.
