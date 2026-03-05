$43.450.22
4 березня, 20:04 • 9514 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 22243 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 33862 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 43087 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 29515 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 31525 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56620 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80613 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67857 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69263 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Франція попереджає про масштабні цифрові атаки з боку рф напередодні муніципальних виборів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Французькі спецслужби фіксують зростання загрози російського втручання у вибори 15 та 22 березня. Аналітики прогнозують масовані онлайн-маніпуляції та поширення сфабрикованих новин у Франції.

Франція попереджає про масштабні цифрові атаки з боку рф напередодні муніципальних виборів

Французькі спецслужби зафіксували критичне зростання загрози російського втручання у виборчий процес, запланований на 15 та 22 березня. Аналітики прогнозують масовані онлайн-маніпуляції та поширення сфабрикованих новин, спрямованих на дискредитацію політичних опонентів кремля та дестабілізацію ситуації всередині країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, за більшістю операцій стоїть відоме дезінформаційне угруповання Storm-1516, яке спеціалізується на створенні контенту за допомогою штучного інтелекту. Кремлівські технологи використовують так звані троль-ферми для масового поширення вкидів, що дозволяє фейкам швидко виходити в тренди французького сегменту інтернету.

рф поширює фейки про Україну у Дубаї на тлі подій на Близькому Сході - ЦПД04.03.26, 09:15 • 6500 переглядiв

Особлива увага приділяється дискредитації вищого керівництва держави, зокрема через абсурдні звинувачення, як–от спроби пов'язати Емманюеля Макрона з резонансними кримінальними справами міжнародного масштабу.

Масштабна інфраструктура фальшивих медіаресурсів

Досвід попередніх років свідчить про глибоку підготовку російських спецслужб до інформаційних атак у європейському просторі. У 2025 році аналітики компанії Insikt Group виявили понад 140 вебсайтів, які повністю імітували дизайн та стиль відомих французьких новинних порталів. Приблизно двадцять із цих ресурсів позиціонували себе як авторитетні локальні медіа, що дозволяло їм завойовувати довіру мешканців конкретних регіонів та ефективніше маніпулювати їхньою думкою напередодні голосування.

Регіональні вибори в Німеччині під загрозою російського втручання - контррозвідка04.03.26, 07:31 • 6746 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
російська пропаганда
Тренд
Соціальна мережа
Емманюель Макрон
Франція