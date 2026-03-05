Центры обработки данных стали новыми стратегическими целями в войне на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Удары беспилотников повредили три объекта Amazon в ОАЭ и Бахрейне, а США и Израиль атаковали дата-центры в Тегеране. Это свидетельствует о превращении вычислительных мощностей в приоритет для атак.
В современном вооруженном противостоянии вычислительные мощности превратились в такой же приоритет для атак, как железные дороги или нефтеперерабатывающие заводы. В течение последних дней удары беспилотников повредили три объекта компании Amazon в ОАЭ и Бахрейне, тогда как США и Израиль атаковали дата-центры в Тегеране, связанные с КСИР. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Эксперты отмечают, что атаки на объекты Amazon не случайны, поскольку эта компания имеет контракт на 1,2 миллиарда долларов с правительством Израиля на предоставление услуг искусственного интеллекта для армии.
Хотя Microsoft и Google также присутствуют в регионе, они чаще арендуют мощности у местных операторов, что делает их менее очевидными целями. Повреждение даже одного узла может парализовать работу банков и правительственных учреждений, причиняя убытки в миллионы долларов за каждую минуту простоя.
Центры обработки данных являются естественной мишенью. Если у вас есть одна минута простоя, это может стоить любой организации миллионы
Военная угроза заставляет технологических гигантов пересматривать подходы к безопасности, добавляя к киберзащите системы противовоздушной обороны.
Amazon уже рекомендует клиентам создавать резервные копии в других географических регионах, чтобы избежать потери данных в случае прямого попадания. Конфликт ставит под угрозу амбиции Саудовской Аравии и Эмиратов стать глобальными центрами искусственного интеллекта, поскольку рост страховых премий и риски физического уничтожения серверов отпугивают инвесторов.
