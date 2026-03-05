Центри обробки даних стали новими стратегічними цілями у війні на Близькому Сході

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 11663 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 33183 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 43315 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 50503 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 33002 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 33447 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57674 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81215 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68415 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69629 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.9м/с
81%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблівVideo4 березня, 19:50 • 6248 перегляди
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ4 березня, 20:42 • 7138 перегляди
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 5784 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 7384 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління23:53 • 5342 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 29394 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 43269 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 50461 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 43364 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 42624 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 16514 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 32495 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 37502 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 44848 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 48648 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Центри обробки даних стали новими стратегічними цілями у війні на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Удари безпілотників пошкодили три об'єкти Amazon в ОАЕ та Бахрейні, а США та Ізраїль атакували дата-центри в Тегерані. Це свідчить про перетворення обчислювальних потужностей на пріоритет для атак.

Центри обробки даних стали новими стратегічними цілями у війні на Близькому Сході

У сучасному збройному протистоянні обчислювальні потужності перетворилися на такий самий пріоритет для атак, як залізниці чи нафтопереробні заводи. Протягом останніх днів удари безпілотників пошкодили три об’єкти компанії Amazon в ОАЕ та Бахрейні, тоді як США та Ізраїль атакували дата-центри в Тегерані, пов’язані з КВІР. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Експерти зазначають, що атаки на об’єкти Amazon не є випадковими, оскільки ця компанія має контракт на 1,2 мільярда доларів із урядом Ізраїлю на надання послуг штучного інтелекту для армії.

Хоча Microsoft та Google також присутні в регіоні, вони частіше орендують потужності у місцевих операторів, що робить їх менш очевидними цілями. Пошкодження навіть одного вузла може паралізувати роботу банків та урядових установ, спричиняючи збитки в мільйони доларів за кожну хвилину простою.

Центри обробки даних є природною мішенню. Якщо у вас є одна хвилина простою, це може коштувати будь-якій організації мільйони

– зазначають фахівці галузі, підкреслюючи критичну роль цифрової інфраструктури у виживанні держав.

Військова загроза змушує технологічних гігантів переглядати підходи до безпеки, додаючи до кіберзахисту системи протиповітряної оборони.

Amazon уже рекомендує клієнтам створювати резервні копії в інших географічних регіонах, щоб уникнути втрати даних у разі прямого влучання. Конфлікт ставить під загрозу амбіції Саудівської Аравії та Еміратів стати глобальними центрами штучного інтелекту, оскільки зростання страхових премій та ризики фізичного знищення серверів відлякують інвесторів.

Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів03.03.26, 12:53 • 31488 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Amazon
Ізраїль
Bloomberg
Тегеран
Саудівська Аравія
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Google