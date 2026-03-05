Центри обробки даних стали новими стратегічними цілями у війні на Близькому Сході
Київ • УНН
Удари безпілотників пошкодили три об'єкти Amazon в ОАЕ та Бахрейні, а США та Ізраїль атакували дата-центри в Тегерані. Це свідчить про перетворення обчислювальних потужностей на пріоритет для атак.
У сучасному збройному протистоянні обчислювальні потужності перетворилися на такий самий пріоритет для атак, як залізниці чи нафтопереробні заводи. Протягом останніх днів удари безпілотників пошкодили три об’єкти компанії Amazon в ОАЕ та Бахрейні, тоді як США та Ізраїль атакували дата-центри в Тегерані, пов’язані з КВІР. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Експерти зазначають, що атаки на об’єкти Amazon не є випадковими, оскільки ця компанія має контракт на 1,2 мільярда доларів із урядом Ізраїлю на надання послуг штучного інтелекту для армії.
Хоча Microsoft та Google також присутні в регіоні, вони частіше орендують потужності у місцевих операторів, що робить їх менш очевидними цілями. Пошкодження навіть одного вузла може паралізувати роботу банків та урядових установ, спричиняючи збитки в мільйони доларів за кожну хвилину простою.
Центри обробки даних є природною мішенню. Якщо у вас є одна хвилина простою, це може коштувати будь-якій організації мільйони
Військова загроза змушує технологічних гігантів переглядати підходи до безпеки, додаючи до кіберзахисту системи протиповітряної оборони.
Amazon уже рекомендує клієнтам створювати резервні копії в інших географічних регіонах, щоб уникнути втрати даних у разі прямого влучання. Конфлікт ставить під загрозу амбіції Саудівської Аравії та Еміратів стати глобальними центрами штучного інтелекту, оскільки зростання страхових премій та ризики фізичного знищення серверів відлякують інвесторів.
