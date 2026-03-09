Xiaomi испытала человекоподобных роботов для сборки электромобилей

Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi теперь использует человекоподобных роботов для сборки электромобилей, сообщает Futurism, пишет УНН.

Подробности

Xiaomi недавно объявила о пробном запуске работы пары человекоподобных роботов на своем заводе по производству электромобилей в Пекине. В интервью CNBC президент Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что роботы компании успешно выполнили 90,2% работы за три часа.

В рекламном видеоролике, опубликованном компанией, показаны два робота, расположенные на противоположных концах сборочной линии, аккуратно закручивающие гайки на шасси автомобиля.

За время цикла в 76 секунд это кажется довольно медленным процессом — пара людей, несомненно, могла бы выполнить эту задачу быстрее — однако это один из первых примеров успешной интеграции человекоподобных роботов в промышленное производство. По словам Лу, роботы достаточно быстры, чтобы не отставать от темпа остальной части завода.

"Самая большая проблема при интеграции роботов в наши производственные линии — это обеспечение их соответствия темпу работы, — сказал Лу в интервью CNBC. — На автомобильном заводе Xiaomi каждые 76 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. Два человекоподобных робота способны поддерживать наш темп".

Несмотря на успешные испытания, Лу не спешит с выводами.

"Роботы на наших производственных линиях выполняли не официальную работу, а скорее выполняли функции стажеров", — сказал он телеканалу.

Тем не менее, это замечательное достижение для Xiaomi и Китая, который уже внедрил больше промышленных роботов, чем любая другая страна в истории человечества, отмечает издание.

Дополнение

Хотя Xiaomi, возможно, является последней компанией, которая внедрила двуногих роботов на линию, она не первая. В феврале британская компания Humanoid завершила аналогичный пилотный проект, показав, по данным Humanoids Daily, более 90% успеха в задаче укладки контейнеров.

СМИ: Маск надеется, что в следующем году Tesla начнет продажи человекоподобных роботов Optimus