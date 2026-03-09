Xiaomi испытала человекоподобных роботов для сборки электромобилей
На заводе в Пекине роботы Xiaomi выполнили 90,2% задач за три часа. Гуманоиды успешно закручивают гайки на шасси, выдерживая темп производственной линии.
Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi теперь использует человекоподобных роботов для сборки электромобилей, сообщает Futurism, пишет УНН.
Подробности
Xiaomi недавно объявила о пробном запуске работы пары человекоподобных роботов на своем заводе по производству электромобилей в Пекине. В интервью CNBC президент Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что роботы компании успешно выполнили 90,2% работы за три часа.
В рекламном видеоролике, опубликованном компанией, показаны два робота, расположенные на противоположных концах сборочной линии, аккуратно закручивающие гайки на шасси автомобиля.
За время цикла в 76 секунд это кажется довольно медленным процессом — пара людей, несомненно, могла бы выполнить эту задачу быстрее — однако это один из первых примеров успешной интеграции человекоподобных роботов в промышленное производство. По словам Лу, роботы достаточно быстры, чтобы не отставать от темпа остальной части завода.
"Самая большая проблема при интеграции роботов в наши производственные линии — это обеспечение их соответствия темпу работы, — сказал Лу в интервью CNBC. — На автомобильном заводе Xiaomi каждые 76 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. Два человекоподобных робота способны поддерживать наш темп".
Несмотря на успешные испытания, Лу не спешит с выводами.
"Роботы на наших производственных линиях выполняли не официальную работу, а скорее выполняли функции стажеров", — сказал он телеканалу.
Тем не менее, это замечательное достижение для Xiaomi и Китая, который уже внедрил больше промышленных роботов, чем любая другая страна в истории человечества, отмечает издание.
Дополнение
Хотя Xiaomi, возможно, является последней компанией, которая внедрила двуногих роботов на линию, она не первая. В феврале британская компания Humanoid завершила аналогичный пилотный проект, показав, по данным Humanoids Daily, более 90% успеха в задаче укладки контейнеров.
