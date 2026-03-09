$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Xiaomi випробувала людиноподібних роботів для збирання електромобілів

Київ • УНН

На заводі в Пекіні роботи Xiaomi виконали 90,2% завдань за три години. Гуманоїди успішно закручують гайки на шасі, витримуючи темп виробничої лінії.

Xiaomi випробувала людиноподібних роботів для збирання електромобілів

Китайський гігант побутової електроніки Xiaomi тепер використовує людиноподібних роботів для збирання електромобілів, повідомляє Futurism, пише УНН.

Деталі

Xiaomi нещодавно оголосила про пробний запуск роботи пари людиноподібних роботів на своєму заводі з виробництва електромобілів у Пекіні. В інтерв'ю CNBC президент Xiaomi Лу Вейбін заявив, що роботи компанії успішно виконали 90,2% роботи за три години.

У рекламному відеоролику, опублікованому компанією, показано два роботи, розташовані на протилежних кінцях складальної лінії, що акуратно закручують гайки на шасі автомобіля.

За час циклу в 76 секунд це здається досить повільним процесом - пара людей, безсумнівно, могла б виконати це завдання швидше - проте це один із перших прикладів успішної інтеграції людиноподібних роботів у промислове виробництво. За словами Лу, роботи досить швидкі, щоб не відставати від темпу решти заводу.

"Найбільша проблема при інтеграції роботів у наші виробничі лінії - це забезпечення їхньої відповідності темпу роботи, - сказав Лу в інтерв'ю CNBC. - На автомобільному заводі Xiaomi кожні 76 секунд із конвеєра сходить новий автомобіль. Два людиноподібні роботи здатні підтримувати наш темп".

Попри успішні випробування, Лу не поспішає з висновками.

"Роботи на наших виробничих лініях виконували не офіційну роботу, а скоріше виконували функції стажистів", - сказав він телеканалу.

Тим не менш, це чудове досягнення для Xiaomi та Китаю, який вже впровадив більше промислових роботів, ніж будь-яка інша країна в історії людства, зауважує видання.

Доповнення

Хоча Xiaomi, можливо, є останньою компанією, яка впровадила двоногих роботів на лінію, вона не перша. У лютому британська компанія Humanoid завершила аналогічний пілотний проєкт, показавши, за даними Humanoids Daily, понад 90% успіху в задачі укладання контейнерів.

Юлія Шрамко

