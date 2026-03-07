Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ
Киев • УНН
Правительство КНР приняло 15-й пятилетний план развития на 2026-2030 годы, предусматривающий масштабную индустриализацию высокотехнологичных секторов. Приоритетами являются искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космические технологии.
Служба внешней разведки Украины сообщила об утверждении правительством КНР 15-го пятилетнего плана развития, который определяет курс страны на масштабную индустриализацию высокотехнологичных секторов. Основными приоритетами документа стали искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космические технологии с акцентом на полную цифровизацию промышленных процессов. Об этом пишет УНН.
Детали
Новая стратегия предусматривает переход к концепции "embodied intelligence", что означает внедрение ИИ непосредственно в физические системы и создание армии гуманоидных роботов.
На китайском рынке уже работает более 150 профильных разработчиков, однако план будет стимулировать их быстрое слияние в крупные структуры под контролем государства. Капиталоемкие предприятия получат значительные льготы, тогда как малый и средний бизнес может оказаться под давлением из-за усиления процессов консолидации и перераспределения ресурсов.
Риски для экономического роста и коммерциализация космоса
Отдельным вектором развития определена космическая отрасль, где запланировано масштабирование производственных мощностей для дальнейшей коммерциализации технологий.
В то же время аналитики отмечают, что стремительное расширение высоких технологий вряд ли сможет полностью компенсировать стагнацию в традиционных отраслях экономики КНР. Усиление роли государства и вытеснение частного сектора с внутреннего рынка создают риски для стабильного роста ВВП и снижают уровень здоровой конкуренции в стране.
