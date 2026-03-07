Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ

$43.810.0950.900.07
01:30 • 3158 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 12481 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 34737 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 42477 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 36115 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 59738 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 27295 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24926 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23381 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 21043 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 10910 просмотра
Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь6 марта, 19:12 • 10260 просмотра
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала ВенгрияPhoto6 марта, 19:45 • 9206 просмотра
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома21:07 • 7242 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью23:51 • 12330 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 27458 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 34447 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 59738 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 36662 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 44773 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 10939 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 13497 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 31649 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 28130 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 29780 просмотра
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Самоходная гаубица CAESAR

Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Правительство КНР приняло 15-й пятилетний план развития на 2026-2030 годы, предусматривающий масштабную индустриализацию высокотехнологичных секторов. Приоритетами являются искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космические технологии.

Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ

Служба внешней разведки Украины сообщила об утверждении правительством КНР 15-го пятилетнего плана развития, который определяет курс страны на масштабную индустриализацию высокотехнологичных секторов. Основными приоритетами документа стали искусственный интеллект, гуманоидная робототехника и космические технологии с акцентом на полную цифровизацию промышленных процессов. Об этом пишет УНН.

Детали

Новая стратегия предусматривает переход к концепции "embodied intelligence", что означает внедрение ИИ непосредственно в физические системы и создание армии гуманоидных роботов.

Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе05.03.26, 06:30 • 352866 просмотров

На китайском рынке уже работает более 150 профильных разработчиков, однако план будет стимулировать их быстрое слияние в крупные структуры под контролем государства. Капиталоемкие предприятия получат значительные льготы, тогда как малый и средний бизнес может оказаться под давлением из-за усиления процессов консолидации и перераспределения ресурсов.

Риски для экономического роста и коммерциализация космоса

Отдельным вектором развития определена космическая отрасль, где запланировано масштабирование производственных мощностей для дальнейшей коммерциализации технологий.

В то же время аналитики отмечают, что стремительное расширение высоких технологий вряд ли сможет полностью компенсировать стагнацию в традиционных отраслях экономики КНР. Усиление роли государства и вытеснение частного сектора с внутреннего рынка создают риски для стабильного роста ВВП и снижают уровень здоровой конкуренции в стране.

Китайский игровой магнат инвестирует $2 млрд в разработку сверхразумного искусственного интеллекта06.03.26, 04:06 • 8304 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Служба внешней разведки Украины
Китай