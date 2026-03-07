$43.810.0950.900.07
Китай затвердив стратегію технологічного прориву з акцентом на ШІ та робототехніку – СЗРУ

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Уряд КНР ухвалив 15-й п'ятирічний план розвитку на 2026-2030 роки, що передбачає масштабну індустріалізацію високотехнологічних секторів. Пріоритетами є штучний інтелект, гуманоїдна робототехніка та космічні технології.

Китай затвердив стратегію технологічного прориву з акцентом на ШІ та робототехніку – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про затвердження урядом КНР 15-го п’ятирічного плану розвитку, який визначає курс країни на масштабну індустріалізацію високотехнологічних секторів. Основними пріоритетами документа стали штучний інтелект, гуманоїдна робототехніка та космічні технології з акцентом на повну цифровізацію промислових процесів. Про це пише УНН.

Деталі

Нова стратегія передбачає перехід до концепції "embodied intelligence", що означає впровадження ШІ безпосередньо у фізичні системи та створення армії гуманоїдних роботів.

На китайському ринку вже працює понад 150 профільних розробників, проте план стимулюватиме їхнє швидке злиття у великі структури під контролем держави. Капіталомісткі підприємства отримають значні пільги, тоді як малий і середній бізнес може опинитися під тиском через посилення процесів консолідації та перерозподілу ресурсів.

Ризики для економічного зростання та комерціалізація космосу

Окремим вектором розвитку визначено космічну галузь, де заплановано масштабування виробничих потужностей для подальшої комерціалізації технологій.

Водночас аналітики зауважують, що стрімке розширення високих технологій навряд чи зможе повністю компенсувати стагнацію в традиційних галузях економіки КНР. Посилення ролі держави та витіснення приватного сектору з внутрішнього ринку створюють ризики для стабільного зростання ВВП та знижують рівень здорової конкуренції в країні.

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Служба зовнішньої розвідки України
Китай