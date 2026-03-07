Google открыл двери для вирусного ИИ OpenClaw в новом релизе Workspace

OpenClaw произвел фурор в индустрии ИИ за последние несколько месяцев, породив новый термин для персональных ИИ-агентов - "claws". Он стал настолько популярным, что даже Google не может его игнорировать, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Для пользователей Google Workspace Google выпустил интерфейс командной строки (CLI), который официально предоставляет разработчикам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов, таких как OpenClaw, в платформу Workspace. Это означает, что OpenClaw и другие ИИ-помощники могут подключаться к сервисам Google Workspace пользователя, таким как Gmail и Google Drive.

Google опубликовал CLI Google Workspace на Github всего несколько дней назад вместе со специальной документацией по интеграции OpenClaw. Документация также включает рекомендации по подключению совместимых с MCP (Model Context Protocol) приложений, таких как Claude Desktop и Gemini CLI.

Как отметило издание PCWorld, OpenClaw и аналогичные "claws" уже могли подключаться к Google Workspace. Однако это требовало обходных путей и использования нескольких API для интеграции ИИ-помощников в сервисы и платформы Google.

Хотя Google CLI является официальным продуктом Google, компания заявила, что это "неофициально поддерживаемый продукт Google" и предназначен скорее для разработчиков, чем для обычных пользователей Google.

Тем не менее, это отличный шаг со стороны Google. Это первый шаг к тому, чтобы Google по сути принял "claws" и предоставил разработчикам законный способ интегрировать их в свои учетные записи Google Workspace.

OpenClaw стал вирусным в начале этого года и фактически стал эталоном среди инструментов для работы с ИИ-агентами. В прошлом месяце OpenAI наняла основателя OpenClaw Питера Штайнбергера, который присоединился к компании с целью "создать агента, которым сможет пользоваться даже моя мама".

