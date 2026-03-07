$43.810.0050.900.00
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 27989 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА
6 марта, 23:10 • 29913 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 46131 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 53500 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
6 марта, 13:05 • 41493 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 70948 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29219 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26582 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25109 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
Эксклюзивы
Google открыл двери для вирусного ИИ OpenClaw в новом релизе Workspace

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Google выпустил инструмент CLI для официального подключения сторонних ИИ-агентов к Gmail и Drive. Разработчики получили прямой доступ вместо сложных API.

Google открыл двери для вирусного ИИ OpenClaw в новом релизе Workspace

OpenClaw произвел фурор в индустрии ИИ за последние несколько месяцев, породив новый термин для персональных ИИ-агентов - "claws". Он стал настолько популярным, что даже Google не может его игнорировать, пишет УНН со ссылкой на Mashable. 

Детали

Для пользователей Google Workspace Google выпустил интерфейс командной строки (CLI), который официально предоставляет разработчикам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов, таких как OpenClaw, в платформу Workspace. Это означает, что OpenClaw и другие ИИ-помощники могут подключаться к сервисам Google Workspace пользователя, таким как Gmail и Google Drive.

Google опубликовал CLI Google Workspace на Github всего несколько дней назад вместе со специальной документацией по интеграции OpenClaw. Документация также включает рекомендации по подключению совместимых с MCP (Model Context Protocol) приложений, таких как Claude Desktop и Gemini CLI.

Как отметило издание PCWorld, OpenClaw и аналогичные "claws" уже могли подключаться к Google Workspace. Однако это требовало обходных путей и использования нескольких API для интеграции ИИ-помощников в сервисы и платформы Google.

Хотя Google CLI является официальным продуктом Google, компания заявила, что это "неофициально поддерживаемый продукт Google" и предназначен скорее для разработчиков, чем для обычных пользователей Google.

Тем не менее, это отличный шаг со стороны Google. Это первый шаг к тому, чтобы Google по сути принял "claws" и предоставил разработчикам законный способ интегрировать их в свои учетные записи Google Workspace.

OpenClaw стал вирусным в начале этого года и фактически стал эталоном среди инструментов для работы с ИИ-агентами. В прошлом месяце OpenAI наняла основателя OpenClaw Питера Штайнбергера, который присоединился к компании с целью "создать агента, которым сможет пользоваться даже моя мама".

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Тренд
OpenAI
Google