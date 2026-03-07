$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
10:22 • 1062 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 3984 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
6 березня, 23:10 • 31957 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 47671 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 55054 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
6 березня, 13:05 • 42320 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 72719 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29461 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26738 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25206 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
Google відкрив двері для вірусного ШІ OpenClaw в новому релізі Workspace

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Google випустив інструмент CLI для офіційного підключення сторонніх ШІ-агентів до Gmail та Drive. Розробники отримали прямий доступ замість складних API.

Google відкрив двері для вірусного ШІ OpenClaw в новому релізі Workspace

OpenClaw викликав фурор в індустрії ШІ за останні кілька місяців, породивши новий термін для персональних ШІ-агентів - "claws". Він став настільки популярним, що навіть Google не може його ігнорувати, пише УНН з посиланням на Mashable. 

Деталі

Для користувачів Google Workspace Google випустив інтерфейс командного рядка (CLI), який офіційно надає розробникам можливість інтегрувати сторонніх ШІ-агентів, таких як OpenClaw, у платформу Workspace. Це означає, що OpenClaw та інші ШІ-помічники можуть підключатися до сервісів Google Workspace користувача, таких як Gmail та Google Drive.

Google опублікував CLI Google Workspace на Github лише кілька днів тому разом із спеціальною документацією з інтеграції OpenClaw. Документація також включає рекомендації щодо підключення сумісних з MCP (Model Context Protocol) додатків, таких як Claude Desktop і Gemini CLI.

Як зазначило видання PCWorld, OpenClaw та аналогічні "claws" вже могли підключатися до Google Workspace. Однак це вимагало обхідних шляхів та використання кількох API для інтеграції ШІ-помічників у сервіси та платформи Google.

Хоча Google CLI є офіційним продуктом Google, компанія заявила, що це "неофіційно підтримуваний продукт Google" і призначений скоріше для розробників, ніж для звичайних користувачів Google.

Тим не менш, це чудовий крок з боку Google. Це перший крок до того, щоб Google по суті прийняв "claws" і надав розробникам законний спосіб інтегрувати їх у свої облікові записи Google Workspace.

OpenClaw став вірусним на початку цього року та фактично став еталоном серед інструментів для роботи з ШІ-агентами. Минулого місяця OpenAI найняла засновника OpenClaw Пітера Штайнбергера, який приєднався до компанії з метою "створити агента, яким зможе користуватися навіть моя мама".

Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги20.02.26, 10:16 • 5685 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Тренд
OpenAI
Google