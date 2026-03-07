Google відкрив двері для вірусного ШІ OpenClaw в новому релізі Workspace
Київ • УНН
Google випустив інструмент CLI для офіційного підключення сторонніх ШІ-агентів до Gmail та Drive. Розробники отримали прямий доступ замість складних API.
OpenClaw викликав фурор в індустрії ШІ за останні кілька місяців, породивши новий термін для персональних ШІ-агентів - "claws". Він став настільки популярним, що навіть Google не може його ігнорувати, пише УНН з посиланням на Mashable.
Деталі
Для користувачів Google Workspace Google випустив інтерфейс командного рядка (CLI), який офіційно надає розробникам можливість інтегрувати сторонніх ШІ-агентів, таких як OpenClaw, у платформу Workspace. Це означає, що OpenClaw та інші ШІ-помічники можуть підключатися до сервісів Google Workspace користувача, таких як Gmail та Google Drive.
Google опублікував CLI Google Workspace на Github лише кілька днів тому разом із спеціальною документацією з інтеграції OpenClaw. Документація також включає рекомендації щодо підключення сумісних з MCP (Model Context Protocol) додатків, таких як Claude Desktop і Gemini CLI.
Як зазначило видання PCWorld, OpenClaw та аналогічні "claws" вже могли підключатися до Google Workspace. Однак це вимагало обхідних шляхів та використання кількох API для інтеграції ШІ-помічників у сервіси та платформи Google.
Хоча Google CLI є офіційним продуктом Google, компанія заявила, що це "неофіційно підтримуваний продукт Google" і призначений скоріше для розробників, ніж для звичайних користувачів Google.
Тим не менш, це чудовий крок з боку Google. Це перший крок до того, щоб Google по суті прийняв "claws" і надав розробникам законний спосіб інтегрувати їх у свої облікові записи Google Workspace.
OpenClaw став вірусним на початку цього року та фактично став еталоном серед інструментів для роботи з ШІ-агентами. Минулого місяця OpenAI найняла засновника OpenClaw Пітера Штайнбергера, який приєднався до компанії з метою "створити агента, яким зможе користуватися навіть моя мама".
Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги20.02.26, 10:16 • 5685 переглядiв