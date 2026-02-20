$43.270.03
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
19 лютого, 15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
19 лютого, 14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
19 лютого, 13:31
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
19 лютого, 12:37
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
19 лютого, 11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
19 лютого, 07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Google випустила Gemini 3.1 Pro, новітню версію своєї потужної моделі LLM, яка вже доступна в режимі попереднього перегляду. Нова модель значно перевершує попередню Gemini 3 та очолює рейтинги незалежних бенчмарків, таких як Humanity's Last Exam та APEX-Agents.

Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги

Google у четвер випустила найновішу версію Gemini Pro, своєї потужної моделі LLM. Модель 3.1 наразі доступна в режимі попереднього перегляду і невдовзі буде випущена у широкий продаж, повідомила компанія, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Нова модель Google може стати однією з найпотужніших моделей LLM на сьогодні. Спостерігачі відзначають, що Gemini 3.1 Pro, схоже, значно перевершує свою попередницю Gemini 3, яка на момент свого випуску в листопаді вже вважалася високоефективним інструментом штучного інтелекту.

У четвер Google також поділилася статистикою незалежних бенчмарків, таких як Humanity's Last Exam, які показали, що вона працює значно краще, ніж попередня версія.

Gemini 3.1 Pro також отримала високу оцінку від Брендана Фуді, генерального директора стартапу Mercor, що займається розробкою ШІ, чия система бенчмаркінгу APEX призначена для вимірювання того, наскільки добре нові моделі ШІ справляються з реальними професійними завданнями. "Gemini 3.1 Pro тепер очолює рейтинг APEX-Agents", - написав Фуді в соціальних мережах, додавши, що вражаючі результати моделі показують, "як швидко агенти вдосконалюються в реальній роботі зі знаннями".

Доповнення

Випуск моделі відбувся на тлі загострення конкуренції на ринку моделей ШІ, і технологічні компанії продовжують випускати все більш потужні моделі LLM, призначені для роботи агентів та багатокрокового міркування. Інші великі гравці, включаючи OpenAI та Anthropic, також нещодавно випустили нові моделі.

Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ20.02.26, 09:17 • 1324 перегляди

Юлія Шрамко

