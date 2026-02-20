Нова модель Gemini Pro від Google перевершила попередню та отримала рекордні рейтинги

Google у четвер випустила найновішу версію Gemini Pro, своєї потужної моделі LLM. Модель 3.1 наразі доступна в режимі попереднього перегляду і невдовзі буде випущена у широкий продаж, повідомила компанія, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Нова модель Google може стати однією з найпотужніших моделей LLM на сьогодні. Спостерігачі відзначають, що Gemini 3.1 Pro, схоже, значно перевершує свою попередницю Gemini 3, яка на момент свого випуску в листопаді вже вважалася високоефективним інструментом штучного інтелекту.

У четвер Google також поділилася статистикою незалежних бенчмарків, таких як Humanity's Last Exam, які показали, що вона працює значно краще, ніж попередня версія.

Gemini 3.1 Pro також отримала високу оцінку від Брендана Фуді, генерального директора стартапу Mercor, що займається розробкою ШІ, чия система бенчмаркінгу APEX призначена для вимірювання того, наскільки добре нові моделі ШІ справляються з реальними професійними завданнями. "Gemini 3.1 Pro тепер очолює рейтинг APEX-Agents", - написав Фуді в соціальних мережах, додавши, що вражаючі результати моделі показують, "як швидко агенти вдосконалюються в реальній роботі зі знаннями".

Доповнення

Випуск моделі відбувся на тлі загострення конкуренції на ринку моделей ШІ, і технологічні компанії продовжують випускати все більш потужні моделі LLM, призначені для роботи агентів та багатокрокового міркування. Інші великі гравці, включаючи OpenAI та Anthropic, також нещодавно випустили нові моделі.

