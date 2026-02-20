Новая модель Gemini Pro от Google превзошла предыдущую и получила рекордные рейтинги
Киев • УНН
Google выпустила Gemini 3.1 Pro, новейшую версию своей мощной модели LLM, которая уже доступна в режиме предварительного просмотра. Новая модель значительно превосходит предыдущую Gemini 3 и возглавляет рейтинги независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam и APEX-Agents.
Google в четверг выпустила новейшую версию Gemini Pro, своей мощной модели LLM. Модель 3.1 в настоящее время доступна в режиме предварительного просмотра и вскоре будет выпущена в широкую продажу, сообщила компания, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Подробности
Новая модель Google может стать одной из самых мощных моделей LLM на сегодняшний день. Наблюдатели отмечают, что Gemini 3.1 Pro, похоже, значительно превосходит свою предшественницу Gemini 3, которая на момент своего выпуска в ноябре уже считалась высокоэффективным инструментом искусственного интеллекта.
В четверг Google также поделилась статистикой независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam, которые показали, что она работает значительно лучше, чем предыдущая версия.
Gemini 3.1 Pro также получила высокую оценку от Брендана Фуди, генерального директора стартапа Mercor, занимающегося разработкой ИИ, чья система бенчмаркинга APEX предназначена для измерения того, насколько хорошо новые модели ИИ справляются с реальными профессиональными задачами. "Gemini 3.1 Pro теперь возглавляет рейтинг APEX-Agents", - написал Фуди в социальных сетях, добавив, что впечатляющие результаты модели показывают, "как быстро агенты совершенствуются в реальной работе со знаниями".
Дополнение
Выпуск модели произошел на фоне обострения конкуренции на рынке моделей ИИ, и технологические компании продолжают выпускать все более мощные модели LLM, предназначенные для работы агентов и многошагового рассуждения. Другие крупные игроки, включая OpenAI и Anthropic, также недавно выпустили новые модели.
Meta сокращает выплаты акциями сотрудникам второй год подряд на фоне инвестиций в ИИ20.02.26, 09:17 • 1680 просмотров