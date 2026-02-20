$43.270.03
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - заместитель секретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
публикации
Эксклюзивы
Новая модель Gemini Pro от Google превзошла предыдущую и получила рекордные рейтинги

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Google выпустила Gemini 3.1 Pro, новейшую версию своей мощной модели LLM, которая уже доступна в режиме предварительного просмотра. Новая модель значительно превосходит предыдущую Gemini 3 и возглавляет рейтинги независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam и APEX-Agents.

Новая модель Gemini Pro от Google превзошла предыдущую и получила рекордные рейтинги

Google в четверг выпустила новейшую версию Gemini Pro, своей мощной модели LLM. Модель 3.1 в настоящее время доступна в режиме предварительного просмотра и вскоре будет выпущена в широкую продажу, сообщила компания, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Подробности

Новая модель Google может стать одной из самых мощных моделей LLM на сегодняшний день. Наблюдатели отмечают, что Gemini 3.1 Pro, похоже, значительно превосходит свою предшественницу Gemini 3, которая на момент своего выпуска в ноябре уже считалась высокоэффективным инструментом искусственного интеллекта.

В четверг Google также поделилась статистикой независимых бенчмарков, таких как Humanity's Last Exam, которые показали, что она работает значительно лучше, чем предыдущая версия.

Gemini 3.1 Pro также получила высокую оценку от Брендана Фуди, генерального директора стартапа Mercor, занимающегося разработкой ИИ, чья система бенчмаркинга APEX предназначена для измерения того, насколько хорошо новые модели ИИ справляются с реальными профессиональными задачами. "Gemini 3.1 Pro теперь возглавляет рейтинг APEX-Agents", - написал Фуди в социальных сетях, добавив, что впечатляющие результаты модели показывают, "как быстро агенты совершенствуются в реальной работе со знаниями".

Дополнение

Выпуск модели произошел на фоне обострения конкуренции на рынке моделей ИИ, и технологические компании продолжают выпускать все более мощные модели LLM, предназначенные для работы агентов и многошагового рассуждения. Другие крупные игроки, включая OpenAI и Anthropic, также недавно выпустили новые модели.

Юлия Шрамко

