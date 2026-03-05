$43.450.22
20:04 • 7712 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 18011 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 29855 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 39620 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 27716 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30690 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 56000 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80295 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67537 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69041 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Генеральный директор Nvidia намекнул на прекращение инвестиций в OpenAI и Anthropic из-за их выхода на биржу

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания прекратит масштабное финансирование ведущих разработчиков искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic, поскольку они готовятся к выходу на биржу. Nvidia переходит от роли совладельца к прямому поставщику инфраструктуры, что привело к росту акций компании на 2,6%.

Генеральный директор Nvidia намекнул на прекращение инвестиций в OpenAI и Anthropic из-за их выхода на биржу

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что производитель чипов может завершить масштабное финансирование ведущих разработчиков искусственного интеллекта, поскольку OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу уже в этом году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время конференции Morgan Stanley Хуанг отметил, что недавние многомиллиардные вливания в эти компании станут последними сделками такого формата перед их публичным размещением акций (IPO). Хуанг связывает изменение стратегии с закрытием окна возможностей для частных инвесторов, что вынуждает Nvidia переходить от роли совладельца к модели прямого поставщика инфраструктуры.

Отмена мега-сделки с OpenAI и подготовка к триллионному IPO

Предварительная договоренность об инвестировании 100 миллиардов долларов в OpenAI фактически утратила актуальность из-за планов создателя ChatGPT стать публичной компанией в конце 2026 года.

HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность использования китайских чипов памяти на фоне кризиса поставок - СМИ05.02.26, 20:49 • 7820 просмотров

Nvidia ограничилась вкладом в 30 миллиардов долларов, что Хуанг назвал последней возможностью вложить средства в такую значимую частную структуру перед ее вероятной оценкой в 1 триллион долларов. Сейчас OpenAI активно закладывает основу для выхода на фондовый рынок, что кардинально меняет правила привлечения капитала от стратегических партнеров.

Завершение финансирования Anthropic и реакция рынка

Аналогичная ситуация наблюдается и с компанией Anthropic, где последняя инвестиция Nvidia объемом 10 миллиардов долларов также станет финальной перед ожидаемым IPO стартапа.

Хотя разработчик модели Claude официально еще не подтвердил сроки выхода на биржу, Хуанг дал понять, что дальнейшее наращивание долей в капитале становится нецелесообразным. Рынок позитивно отреагировал на эти заявления ростом акций Nvidia на 2,6%, поскольку инвесторы видят в этом шаге стремление компании избежать чрезмерной финансовой зависимости от отдельных клиентов в области ИИ.

Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters05.02.26, 13:46 • 3194 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
OpenAI
Reuters