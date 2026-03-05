Генеральный директор Nvidia намекнул на прекращение инвестиций в OpenAI и Anthropic из-за их выхода на биржу
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания прекратит масштабное финансирование ведущих разработчиков искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic, поскольку они готовятся к выходу на биржу. Nvidia переходит от роли совладельца к прямому поставщику инфраструктуры, что привело к росту акций компании на 2,6%.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что производитель чипов может завершить масштабное финансирование ведущих разработчиков искусственного интеллекта, поскольку OpenAI и Anthropic готовятся к выходу на биржу уже в этом году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Во время конференции Morgan Stanley Хуанг отметил, что недавние многомиллиардные вливания в эти компании станут последними сделками такого формата перед их публичным размещением акций (IPO). Хуанг связывает изменение стратегии с закрытием окна возможностей для частных инвесторов, что вынуждает Nvidia переходить от роли совладельца к модели прямого поставщика инфраструктуры.
Отмена мега-сделки с OpenAI и подготовка к триллионному IPO
Предварительная договоренность об инвестировании 100 миллиардов долларов в OpenAI фактически утратила актуальность из-за планов создателя ChatGPT стать публичной компанией в конце 2026 года.
Nvidia ограничилась вкладом в 30 миллиардов долларов, что Хуанг назвал последней возможностью вложить средства в такую значимую частную структуру перед ее вероятной оценкой в 1 триллион долларов. Сейчас OpenAI активно закладывает основу для выхода на фондовый рынок, что кардинально меняет правила привлечения капитала от стратегических партнеров.
Завершение финансирования Anthropic и реакция рынка
Аналогичная ситуация наблюдается и с компанией Anthropic, где последняя инвестиция Nvidia объемом 10 миллиардов долларов также станет финальной перед ожидаемым IPO стартапа.
Хотя разработчик модели Claude официально еще не подтвердил сроки выхода на биржу, Хуанг дал понять, что дальнейшее наращивание долей в капитале становится нецелесообразным. Рынок позитивно отреагировал на эти заявления ростом акций Nvidia на 2,6%, поскольку инвесторы видят в этом шаге стремление компании избежать чрезмерной финансовой зависимости от отдельных клиентов в области ИИ.
