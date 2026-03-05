СЕО Nvidia натякнув на припинення інвестицій в OpenAI та Anthropic через їхній вихід на біржу
Київ • УНН
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія припинить масштабне фінансування провідних розробників штучного інтелекту, таких як OpenAI та Anthropic, оскільки вони готуються до виходу на біржу. Nvidia переходить від ролі співвласника до прямого постачальника інфраструктури, що призвело до зростання акцій компанії на 2,6%.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що виробник чіпів може завершити масштабне фінансування провідних розробників штучного інтелекту, оскільки OpenAI та Anthropic готуються до виходу на біржу вже цього року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час конференції Morgan Stanley Хуанг зазначив, що нещодавні багатомільярдні вливання в ці компанії стануть останніми угодами такого формату перед їхнім публічним розміщенням акцій (IPO). Хуанг пов’язує зміну стратегії із закриттям вікна можливостей для приватних інвесторів, що змушує Nvidia переходити від ролі співвласника до моделі прямого постачальника інфраструктури.
Скасування мегаугоди з OpenAI та підготовка до трильйонного IPO
Попередня домовленість про інвестування 100 мільярдів доларів у OpenAI фактично втратила актуальність через плани творця ChatGPT стати публічною компанією наприкінці 2026 року.
Nvidia обмежилася внеском у 30 мільярдів доларів, що Хуанг назвав останньою нагодою вкласти кошти в таку значущу приватну структуру перед її ймовірною оцінкою у 1 трильйон доларів. Наразі OpenAI активно закладає основу для виходу на фондовий ринок, що кардинально змінює правила залучення капіталу від стратегічних партнерів.
Завершення фінансування Anthropic та реакція ринку
Аналогічна ситуація спостерігається і з компанією Anthropic, де остання інвестиція Nvidia обсягом 10 мільярдів доларів також стане фінальною перед очікуваним IPO стартапу.
Хоча розробник моделі Claude офіційно ще не підтвердив терміни виходу на біржу, Хуанг дав зрозуміти, що подальше нарощування часток у капіталі стає недоцільним. Ринок позитивно відреагував на ці заяви зростанням акцій Nvidia на 2,6%, оскільки інвестори вбачають у цьому кроці прагнення компанії уникнути надмірної фінансової залежності від окремих клієнтів у галузі ШІ.
