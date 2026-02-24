рф сделала все, чтобы мобилизация для украинцев стала токсичной - Зеленский

Вопрос мобилизации в Украине сложен, ведь российская федерация сделала все, чтобы это слово среди украинцев стало максимально токсичным. В то же время действительно существует много проблем с ТЦК. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил: существует дезинформация, которая создается искусственным интеллектом и другими средствами. В то же время он поручил Министерству обороны Украины найти технологические подходы, сделать обучение более базовым и эффективным, поддерживать солдат и использовать технологии там, где это возможно.

Дополнительно

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлены автоматически через "Резерв+" без дополнительных действий. По его словам, продолжается работа над комплексной реформой мобилизации.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.