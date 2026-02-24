рф сделала все, чтобы мобилизация для украинцев стала токсичной - Зеленский

$43.300.02
Эксклюзив
09:05 • 11964 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 11660 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 11516 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 12408 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 12794 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 20527 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 39288 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30436 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30012 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23598 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Популярные новости
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 13456 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 18279 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 7114 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 15797 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 5604 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 11951 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 38114 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 58272 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 61648 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 154453 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 20718 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 18575 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 19409 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 72168 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70147 просмотра
рф сделала все, чтобы мобилизация для украинцев стала токсичной - Зеленский

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Президент Украины Зеленский заявил, что рф сделала мобилизацию токсичной, и поручил Минобороны искать технологические подходы.

рф сделала все, чтобы мобилизация для украинцев стала токсичной - Зеленский

Вопрос мобилизации в Украине сложен, ведь российская федерация сделала все, чтобы это слово среди украинцев стало максимально токсичным. В то же время действительно существует много проблем с ТЦК. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Financial Times, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил: существует дезинформация, которая создается искусственным интеллектом и другими средствами. В то же время он поручил Министерству обороны Украины найти технологические подходы, сделать обучение более базовым и эффективным, поддерживать солдат и использовать технологии там, где это возможно.

Дополнительно

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что 90% отсрочек продлены автоматически через "Резерв+" без дополнительных действий. По его словам, продолжается работа над комплексной реформой мобилизации.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

Евгений Устименко

