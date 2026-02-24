рф зробила все, щоб мобілізація для українців стала токсичною - Зеленський

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 11382 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 11170 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 11078 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 11992 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 12457 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 20376 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 39169 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30403 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29978 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23571 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 13002 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 17807 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 6732 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 4590 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 15326 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 11382 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 37726 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 57900 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 61287 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 154111 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Велика Британія
Миколаїв
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 20490 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 18356 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 19205 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 37682 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 71964 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Financial Times

рф зробила все, щоб мобілізація для українців стала токсичною - Зеленський

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент України Зеленський заявив, що рф зробила мобілізацію токсичною, і доручив Міноборони шукати технологічні підходи.

рф зробила все, щоб мобілізація для українців стала токсичною - Зеленський

Питання мобілізації в Україні є складним, адже російська федерація зробила все, щоб це слово серед українців стало максимально токсичним. Водночас дійсно існує багато проблем з ТЦК. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив: існує дезінформації, яка створюється штучним інтелектом та іншими засобами. Водночас він доручив Міністерству оборони України знайти технологічні підходи, зробити навчання більш базовим і ефективним, підтримувати солдатів та використовувати технології там, де це можливо.

Додатково

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжено автоматично через "Резерв+" без додаткових дій. За його словами, триває робота над комплексною реформою мобілізації.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
ШІ (штучний інтелект)
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Михайло Федоров
Financial Times
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна