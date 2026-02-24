рф зробила все, щоб мобілізація для українців стала токсичною - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Зеленський заявив, що рф зробила мобілізацію токсичною, і доручив Міноборони шукати технологічні підходи.
Питання мобілізації в Україні є складним, адже російська федерація зробила все, щоб це слово серед українців стало максимально токсичним. Водночас дійсно існує багато проблем з ТЦК. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Financial Times, передає УНН.
Деталі
Глава держави зазначив: існує дезінформації, яка створюється штучним інтелектом та іншими засобами. Водночас він доручив Міністерству оборони України знайти технологічні підходи, зробити навчання більш базовим і ефективним, підтримувати солдатів та використовувати технології там, де це можливо.
Додатково
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 90% відстрочок продовжено автоматично через "Резерв+" без додаткових дій. За його словами, триває робота над комплексною реформою мобілізації.
Нагадаємо
Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.