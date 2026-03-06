OpenAI представила новую модель GPT-5.4 для ChatGPT, API и Codex

Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта GPT-5.4. Она стала самой мощной и эффективной передовой моделью для профессиональной работы и доступна в ChatGPT, API и Codex. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OpenAI.

Сегодня мы выпускаем GPT‑5.4 в ChatGPT (как GPT‑5.4 Thinking), API и Codex. Это наша самая мощная и эффективная передовая модель для профессиональной работы. Мы также выпускаем GPT‑5.4 Pro в ChatGPT и API для тех, кто хочет максимальной производительности в сложных задачах