OpenAI представила новую модель GPT-5.4 для ChatGPT, API и Codex

Киев • УНН

 • 896 просмотра

OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5.4, доступную в ChatGPT, API и Codex. Она является самой мощной и эффективной для профессиональной работы.

OpenAI представила новую модель GPT-5.4 для ChatGPT, API и Codex

Компания OpenAI объявила о запуске новой модели искусственного интеллекта GPT-5.4. Она стала самой мощной и эффективной передовой моделью для профессиональной работы и доступна в ChatGPT, API и Codex. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OpenAI.

Детали

Сегодня мы выпускаем GPT‑5.4 в ChatGPT (как GPT‑5.4 Thinking), API и Codex. Это наша самая мощная и эффективная передовая модель для профессиональной работы. Мы также выпускаем GPT‑5.4 Pro в ChatGPT и API для тех, кто хочет максимальной производительности в сложных задачах

- говорится в сообщении.

По информации компании, GPT-5.4 объединяет последние достижения в области рассуждений, программирования и агентных рабочих процессов в одной модели. Она использует возможности кодирования GPT-5.3-Codex и улучшает работу в различных инструментах и программных средах.

Модель может работать с электронными таблицами, презентациями и документами. По словам разработчиков, это позволяет точнее и эффективнее выполнять сложные профессиональные задачи.

В ChatGPT новая версия GPT-5.4 Thinking может показывать предварительный план своих действий. Это позволяет пользователям корректировать направление ответа во время работы модели и получать результат, который лучше соответствует их потребностям.

Также модель улучшает глубокое веб-исследование, особенно для узкоспециализированных запросов, и лучше сохраняет контекст в сложных вопросах, требующих более длительного анализа.

В Codex и API GPT-5.4 получила возможность использования компьютера, что позволяет агентам управлять компьютерами и выполнять сложные рабочие процессы в различных программах. Модель поддерживает до 1 миллиона токенов контекста, что позволяет планировать, выполнять и проверять долгосрочные задачи.

Напомним

OpenAI отозвала обновление GPT-4o из-за чрезмерной любезности чат-бота. Компания обещает исправить это как можно скорее, чтобы избежать неудобных и стрессовых ситуаций для пользователей.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
OpenAI
ЧатГПТ