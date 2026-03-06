OpenAI представила нову модель GPT-5.4 для ChatGPT, API та Codex

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-5.4. Вона стала найпотужнішою та найефективнішою передовою моделлю для професійної роботи і доступна у ChatGPT, API та Codex. Про це повідомляє УНН з посиланням на OpenAI.

Сьогодні ми випускаємо GPT‑5.4 у ChatGPT (як GPT‑5.4 Thinking), API та Codex. Це наша найпотужніша та найефективніша передова модель для професійної роботи. Ми також випускаємо GPT‑5.4 Pro у ChatGPT та API для тих, хто хоче максимальної продуктивності у складних завданнях