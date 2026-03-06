OpenAI представила нову модель GPT-5.4 для ChatGPT, API та Codex
Київ • УНН
OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5.4, доступну в ChatGPT, API та Codex. Вона є найпотужнішою та найефективнішою для професійної роботи.
Сьогодні ми випускаємо GPT‑5.4 у ChatGPT (як GPT‑5.4 Thinking), API та Codex. Це наша найпотужніша та найефективніша передова модель для професійної роботи. Ми також випускаємо GPT‑5.4 Pro у ChatGPT та API для тих, хто хоче максимальної продуктивності у складних завданнях
За інформацією компанії, GPT-5.4 поєднує останні досягнення у сфері міркування, програмування та агентних робочих процесів в одній моделі. Вона використовує можливості кодування GPT-5.3-Codex та покращує роботу в різних інструментах і програмних середовищах.
Модель може працювати з електронними таблицями, презентаціями та документами. За словами розробників, це дозволяє точніше та ефективніше виконувати складні професійні завдання.
У ChatGPT нова версія GPT-5.4 Thinking може показувати попередній план своїх дій. Це дозволяє користувачам коригувати напрямок відповіді під час роботи моделі та отримувати результат, який краще відповідає їхнім потребам.
Також модель покращує глибоке веб-дослідження, особливо для вузькоспеціалізованих запитів, і краще зберігає контекст у складних питаннях, що потребують тривалішого аналізу.
У Codex та API GPT-5.4 отримала можливість використання комп’ютера, що дозволяє агентам керувати комп’ютерами та виконувати складні робочі процеси в різних програмах. Модель підтримує до 1 мільйона токенів контексту, що дає змогу планувати, виконувати та перевіряти довготривалі завдання.
