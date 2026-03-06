$43.810.09
09:57 • 3198 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 6990 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 8464 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 9846 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 18024 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31714 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34439 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70442 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 119282 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 56018 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
OpenAI представила нову модель GPT-5.4 для ChatGPT, API та Codex

Київ • УНН

 • 46 перегляди

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5.4, доступну в ChatGPT, API та Codex. Вона є найпотужнішою та найефективнішою для професійної роботи.

OpenAI представила нову модель GPT-5.4 для ChatGPT, API та Codex

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової моделі штучного інтелекту GPT-5.4. Вона стала найпотужнішою та найефективнішою передовою моделлю для професійної роботи і доступна у ChatGPT, API та Codex. Про це повідомляє УНН з посиланням на OpenAI.

Деталі

Сьогодні ми випускаємо GPT‑5.4 у ChatGPT (як GPT‑5.4 Thinking), API та Codex. Це наша найпотужніша та найефективніша передова модель для професійної роботи. Ми також випускаємо GPT‑5.4 Pro у ChatGPT та API для тих, хто хоче максимальної продуктивності у складних завданнях

- йдеться у дописі.

За інформацією компанії, GPT-5.4 поєднує останні досягнення у сфері міркування, програмування та агентних робочих процесів в одній моделі. Вона використовує можливості кодування GPT-5.3-Codex та покращує роботу в різних інструментах і програмних середовищах.

Модель може працювати з електронними таблицями, презентаціями та документами. За словами розробників, це дозволяє точніше та ефективніше виконувати складні професійні завдання.

У ChatGPT нова версія GPT-5.4 Thinking може показувати попередній план своїх дій. Це дозволяє користувачам коригувати напрямок відповіді під час роботи моделі та отримувати результат, який краще відповідає їхнім потребам.

Також модель покращує глибоке веб-дослідження, особливо для вузькоспеціалізованих запитів, і краще зберігає контекст у складних питаннях, що потребують тривалішого аналізу.

У Codex та API GPT-5.4 отримала можливість використання комп’ютера, що дозволяє агентам керувати комп’ютерами та виконувати складні робочі процеси в різних програмах. Модель підтримує до 1 мільйона токенів контексту, що дає змогу планувати, виконувати та перевіряти довготривалі завдання.

Нагадаємо

OpenAI відкликала оновлення GPT-4o через надмірну люб'язність чат-бота. Компанія обіцяє виправити це якнайшвидше, щоб уникнути незручних та стресових ситуацій для користувачів.

Алла Кіосак

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
OpenAI
ChatGPT