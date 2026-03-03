Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло

$43.230.13
50.600.26
ukenru
09:06 • 2516 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 12536 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 65342 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 66774 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 47754 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 44915 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 38232 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21396 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18915 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17835 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
77%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига3 марта, 00:48 • 20296 просмотра
Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар3 марта, 01:59 • 7740 просмотра
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего ВостокаPhoto3 марта, 03:07 • 9244 просмотра
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте06:54 • 12756 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 13641 просмотра
публикации
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 4440 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 30077 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 65376 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 47118 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 54048 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марк Рютте
Марко Рубио
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 17752 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 25139 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 29208 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 29138 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 86585 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Алло объявляет старт продаж новой флагманской серии Xiaomi 17, представленной сегодня в Испании. Смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra устанавливают новый стандарт мобильной фотографии и видеосъемки.

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло

Маркетплейс инновационных товаров Алло объявляет о старте продаж новой флагманской серии Xiaomi 17, которую представили сегодня в Испании. Флагманские смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra устанавливают новый стандарт мобильной фотографии, опираясь на более чем столетний опыт Leica в искусстве съемки, передает УНН.

Xiaomi и Leica: будущее мобильной съемки

Xiaomi продолжает сотрудничество с Leica. Серия Xiaomi 17 обеспечивает профессиональную фотографию благодаря оптической конструкции UltraPure и многослойному покрытию линз для чистого света и максимальной детализации. Модель Xiaomi 17 Ultra получила первый в серии 1" сенсор Light Fusion 1050L с поддержкой технологии LOFIC HDR и 200 Мп телефотокамеру Leica с системой оптического зума с фокусными расстояниями 75-100 мм с возможностью расширения до 400 мм (17.2x). Xiaomi 17 оснащен сенсором Light Fusion 950, 60-мм телефотокамерой Leica с подвижными линзами и 50 Мп фронтальной камерой для портретов та макро, а 20x AI Ultra Zoom и 4K-видео 60 кадр/с с Dolby Vision® гарантируют профессиональный результат. Также доступен Xiaomi 17 Ultra Photography Kit с профессиональными контроллерами, улучшенной эргономикой, дополнительным питанием и уникальными режимами.

В 2026 году акцент во флагманской серии смещен с фото на видео: Xiaomi 17 Ultra поддерживает запись 8K-видео (30 кадр/с), 4K с Dolby Vision® с частотой до 120 кадр/с на основную и телефотокамеры, а также видео в формате Log до 4K с частотой 120 кадр/с и системой кодирования цветов ACES.

Стиль, проверенный временем: компактность, утонченность и прочность

Стиль серии Xiaomi 17 – четкие линии и плавные края. Удобная форма с закруглением корпуса по "золотой дуге" с почти безрамочным дисплеем обеспечивает легкое использование смартфона без препятствий. Модель Xiaomi 17 – это флагман, который весит лишь 191 г при толщине 8,06 мм и имеет мощную производительность, ведущие камеры и прочную конструкцию с алюминиевой рамкой и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 17 Ultra является самой легкой и самой тонкой из всех моделей Xiaomi Ultra – с весом 218,4 г и толщиной 8,29 мм, имеет структуру Xiaomi Guardian для повышенной прочности и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Серия Xiaomi 17: максимальная скорость

Серия Xiaomi 17 – это мощная продуктивность и ведущие технологии благодаря мобильной платформе Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Мощный ЦП 3 поколения Qualcomm Oryon™, ГП Adreno™ и НП Hexagon™ обеспечивают возможность легко справляться с интенсивной фотосъемкой, видеовызовами с высокой четкостью и продуктивной многозадачностью. Обе модели получили революционные батареи Xiaomi Surge с поддержкой стандарта зарядки PPS: Xiaomi 17 Ultra –  на 6000 мА·ч с поддержкой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) гиперзарядки, а Xiaomi 17 — еще большую, на 6330 мА·ч, с поддержкой гиперзарядки на 100 Вт. 

Яркие, четкие цвета, плавное изображение и оптимизированный расход энергии обеспечиваются благодаря OLED-дисплею со структурой Xiaomi HyperRGB, пиковой яркостью до 3500 нит, частотой обновления LTPO 1–120 Гц и DC-затемнением.

Серия Xiaomi 17 работает на базе Xiaomi HyperOS 3 и интегрирует расширенные возможности ИИ, в частности AI Creativity Assistant для редактирования контента, а также поддерживает экосистемные функции Xiaomi HyperConnect. 

С 28.02 до 16.03.2026 г., покупая смартфоны серии Xiaomi 17 на allo.ua и mi.ua с выгодой до 7 000 грн, покупатели получают гарантию 24 мес. и другие премиальные предложения, о которых подробнее могут рассказать наши консультанты. При покупке новинок серии Xiaomi 17 на mi.ua или в Mi Store клиенты получат в подарок наушники REDMI Buds 8 Pro.

В Алло доступны все модели линейки (кроме Xiaomi 17 Ultra (16 ГБ + 1 ТБ) – она есть только на mi.ua или в Mi Store) в разных цветах и с разными конфигурациями памяти.

________

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Відкрий Алло – закрий питання.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Испания
Украина