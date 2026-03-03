Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло

$43.230.13
09:06 • 2088 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 12098 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 64546 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 66183 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 47383 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 44730 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 38099 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 21337 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18887 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17812 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Популярнi новини
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 19979 перегляди
Посольство США в Ер-Ріяді атаковано двома дронами, спалахнула пожежа3 березня, 01:59 • 7502 перегляди
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 8684 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 12464 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 13359 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 3634 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 29735 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 64545 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 46787 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 53710 перегляди
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 17591 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 24963 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 29029 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 28990 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 86446 перегляди
Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Алло оголошує старт продажів нової флагманської серії Xiaomi 17, презентованої сьогодні в Іспанії. Смартфони Xiaomi 17 та Xiaomi 17 Ultra встановлюють новий стандарт мобільної фотографії та відеозйомки.

Автентична естетика Leica: серія Xiaomi 17 в Алло

Маркетплейс інноваційних товарів Алло оголошує про старт продажів нової флагманської серії Xiaomi 17, яку презентували сьогодні в Іспанії. Флагманські смартфони Xiaomi 17 та Xiaomi 17 Ultra встановлюють новий стандарт мобільної фотографії, спираючись на понад сторічній досвід Leica у мистецтві зйомки, передає УНН.

Xiaomi та Leica: майбутнє мобільної зйомки

Xiaomi продовжує співпрацю з Leica. Серія Xiaomi 17 забезпечує професійну фотографію завдяки оптичній конструкції UltraPure і багатошаровому покриттю лінз для чистого світла та максимальної деталізації. Модель Xiaomi 17 Ultra отримала перший у серії 1" сенсор Light Fusion 1050L з підтримкою технології LOFIC HDR та 200 Мп телефотокамеру Leica з системою оптичного зуму з фокусними відстанями 75-100 мм, що розширюється до 400 мм (17.2x). Xiaomi 17 оснащений сенсором Light Fusion 950, 60-мм телефотокамерою Leica з рухомими лінзами і 50 Мп фронтальною камерою для портретів та макро, а 20x AI Ultra Zoom і 4K-відео 60 кадр/с із Dolby Vision® гарантують професійний результат. Також доступний Xiaomi 17 Ultra Photography Kit з професійними контролерами, поліпшеною ергономікою, додатковим живленням та унікальними режимами.

У 2026 році акцент у флагманській серії зміщено з фото на відео: Xiaomi 17 Ultra підтримує запис 8K-відео (30 кадр/с), 4K з Dolby Vision® з частотою до 120 кадр/с на основну та телефотокамери, а також відео у форматі Log до 4K з частотою 120 кадр/с і системою кодування кольорів ACES.

Стиль, перевірений часом: компактність, витонченість та міць 

Стиль серії Xiaomi 17 – чіткі лінії та плавні края. Зручна форма із заокругленням корпусу за "золотою дугою" з майже безрамковим дисплеєм забезпечує легке користування смартфоном без перешкод. Модель Xiaomi 17 – це флагман, який важить лише 191 г при товщині 8,06 мм і має потужну продуктивність, провідні камери та міцну конструкцію з алюмінієвою рамкою і захисним склом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 17 Ultra є найлегшою й найтоншою з-поміж усіх моделей Xiaomi Ultra – з вагою 218,4 г і товщиною 8,29 мм, має структуру Xiaomi Guardian для підвищеної міцності та захист від пилу й води за стандартом IP68.

Серія Xiaomi 17: максимальна швидкість

Серія Xiaomi 17 – це потужна продуктивність і провідні технології завдяки мобільній платформі Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Потужний ЦП 3 покоління Qualcomm Oryon™, ГП Adreno™ та НП Hexagon™ забезпечують можливість легко справлятися з інтенсивною фотозйомкою, відеовикликами високої чіткості та продуктивною багатозадачністю. Обидві моделі отримали революційні батареї Xiaomi Surge з підтримкою стандарту зарядки PPS: Xiaomi 17 Ultra –  на 6000 мА·год з підтримкою дротової (90 Вт) та бездротової (50 Вт) гіперзарядки, а Xiaomi 17 — ще більшу, на 6330 мА·год, із підтримкою гіперзарядки на 100 Вт. 

Яскраві, чіткі кольори, плавне зображення та оптимізовані витрати енергії забезпечуються завдяки OLED-дисплею зі структурою Xiaomi HyperRGB, піковою яскравістю до 3500 ніт, частотою оновлення LTPO 1–120 Гц, DC-затемненням.

Серія Xiaomi 17 працює на базі Xiaomi HyperOS 3 та інтегрує розширені можливості ШІ, зокрема AI Creativity Assistant для редагування контенту, а також підтримує екосистемні функції Xiaomi HyperConnect. 

З 28.02 до 16.03.2026 р., купуючи смартфони серії Xiaomi 17 на allo.ua та mi.ua з вигодою до 7 000 грн, покупці отримують гарантію 24 міс. та інші преміальні пропозиції, про які детальніше зможуть розповісти наші консультанти. При купівлі новинок серії Xiaomi 17 на mi.ua або в Mi Store клієнти отримують у подарунок навушники REDMI Buds 8 Pro.

В Алло доступні всі моделі лінійки (окрім Xiaomi 17 Ultra (16 ГБ + 1 ТБ) – вона є тільки на mi.ua або в Mi Store) у різних кольорах та з різними конфігураціями памʼяті.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

Відкрий Алло – закрий питання.

Лілія Подоляк

