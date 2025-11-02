"Женщина - помощник" человека": священник РПЦ опозорился, рассуждая о гендерных вопросах
Киев • УНН
Иерей Андрей Струцкий из храма РПЦ в Дранде заявил, что женщина является частью мужчины и не может существовать без него. Он также отметил, что христианство становится "больным и страшным" из-за того, что "одиночки выращивают плохих мужиков".
Настоятель храма русской православной церкви (РПЦ) в абхазской Дранде, иерей Андрей Струцкий заявил, что "женщина дана быть частью мужчины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам священнослужителя, женщина - это помощник человека.
Если у нее нет мужика, то женщину носит туда-сюда. Она дана быть частью мужчины. Она к нему должна присоединиться. Она сама по себе не может существовать
Он также заявил, что "христианство становится больным и страшным", потому что "одиночки выращивают плохих мужиков".
РосСМИ напоминают, что ранее глава комитета госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать закон о защите прав неверующих и призвала РПЦ разработать этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли женщин.
Напомним
В России заработал "православный мессенджер" "Зосима", который вызвал скандал из-за сбора личных данных. Регистрация через "Госуслуги" предоставляет доступ к государственным базам данных, включая паспортные данные и информацию о доходах.
