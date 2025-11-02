$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 27093 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 53269 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 59628 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 81970 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 74566 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41413 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54575 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44399 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37714 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37063 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
"Женщина - помощник" человека": священник РПЦ опозорился, рассуждая о гендерных вопросах

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Иерей Андрей Струцкий из храма РПЦ в Дранде заявил, что женщина является частью мужчины и не может существовать без него. Он также отметил, что христианство становится "больным и страшным" из-за того, что "одиночки выращивают плохих мужиков".

"Женщина - помощник" человека": священник РПЦ опозорился, рассуждая о гендерных вопросах

Настоятель храма русской православной церкви (РПЦ) в абхазской Дранде, иерей Андрей Струцкий заявил, что "женщина дана быть частью мужчины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам священнослужителя, женщина - это помощник человека.

Если у нее нет мужика, то женщину носит туда-сюда. Она дана быть частью мужчины. Она к нему должна присоединиться. Она сама по себе не может существовать

- заявил Струцкий.

Он также заявил, что "христианство становится больным и страшным", потому что "одиночки выращивают плохих мужиков".

РосСМИ напоминают, что ранее глава комитета госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать закон о защите прав неверующих и призвала РПЦ разработать этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли женщин.

Напомним

В России заработал "православный мессенджер" "Зосима", который вызвал скандал из-за сбора личных данных. Регистрация через "Госуслуги" предоставляет доступ к государственным базам данных, включая паспортные данные и информацию о доходах.

Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение20.10.25, 14:49 • 3372 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
