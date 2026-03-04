ЦПД: кремль активно використовує рпц для мілітаризації школярів
Київ • УНН
У недільній школі свердловської області дітям проводили уроки за участі військових, навчаючи їх поводженню зі зброєю. ЦПД зазначає, що рпц активно залучається до пропаганди війни та мілітаризації освіти в рф.
В рф до пропаганди війни серед російських дітей долучають не лише так званих ветеранів "сво", а й священників російської православної церкви (рпц). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у свердловській області в недільній школі одного з храмів дітям проводили уроки за участі військових російської контррозвідки. Окрім пропагандистських наративів, дітей навчали основ поводження з автоматами, гранатометами, ножами та демонстрували іншу військову амуніцію.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну кремль системно впроваджує пропаганду війни та мілітаризацію у шкільну та позашкільну освіту. До цього активно залучаються і священники рпц
Там додають, що пропагандистська накачка та військова підготовка поступово стають магістральним напрямом у системі освіти рф, адже її головною метою тепер є підготовка резерву особового складу російської армії.
Нагадаємо
На засіданні собору "руского народу" путінський патріарх кирил виправдав російські злочини та трактував по-своєму заповідь "не убий".
