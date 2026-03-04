$43.230.13
3 березня, 18:22 • 13538 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 24855 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 22863 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 28817 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 33494 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 23163 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 21755 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23757 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34219 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 114826 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
ЦПД: кремль активно використовує рпц для мілітаризації школярів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У недільній школі свердловської області дітям проводили уроки за участі військових, навчаючи їх поводженню зі зброєю. ЦПД зазначає, що рпц активно залучається до пропаганди війни та мілітаризації освіти в рф.

ЦПД: кремль активно використовує рпц для мілітаризації школярів

В рф до пропаганди війни серед російських дітей долучають не лише так званих ветеранів "сво", а й священників російської православної церкви (рпц). Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у свердловській області в недільній школі одного з храмів дітям проводили уроки за участі військових російської контррозвідки. Окрім пропагандистських наративів, дітей навчали основ поводження з автоматами, гранатометами, ножами та демонстрували іншу військову амуніцію.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну кремль системно впроваджує пропаганду війни та мілітаризацію у шкільну та позашкільну освіту. До цього активно залучаються і священники рпц

- вказують у ЦПД.

Там додають, що пропагандистська накачка та військова підготовка поступово стають магістральним напрямом у системі освіти рф, адже її головною метою тепер є підготовка резерву особового складу російської армії.

Нагадаємо

На засіданні собору "руского народу" путінський патріарх кирил виправдав російські злочини та трактував по-своєму заповідь "не убий".

РПЦ мілітаризує окуповані території України, забезпечуючи військові підрозділи рф04.11.25, 04:40 • 4357 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда