ЦПД: кремль активно использует рпц для милитаризации школьников
Киев • УНН
В воскресной школе Свердловской области детям проводили уроки с участием военных, обучая их обращению с оружием. ЦПД отмечает, что рпц активно привлекается к пропаганде войны и милитаризации образования в рф.
В РФ к пропаганде войны среди российских детей привлекают не только так называемых ветеранов "СВО", но и священников Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в Свердловской области в воскресной школе одного из храмов детям проводили уроки с участием военных российской контрразведки. Кроме пропагандистских нарративов, детей обучали основам обращения с автоматами, гранатометами, ножами и демонстрировали другую военную амуницию.
После начала полномасштабного вторжения в Украину кремль системно внедряет пропаганду войны и милитаризацию в школьное и внешкольное образование. К этому активно привлекаются и священники РПЦ
Там добавляют, что пропагандистская накачка и военная подготовка постепенно становятся магистральным направлением в системе образования РФ, ведь ее главной целью теперь является подготовка резерва личного состава российской армии.
Напомним
На заседании собора "русского народа" путинский патриарх Кирилл оправдал российские преступления и трактовал по-своему заповедь "не убий".
РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ04.11.25, 04:40 • 4357 просмотров