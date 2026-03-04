$43.230.13
3 марта, 18:22 • 16601 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 31577 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 25871 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 31689 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 35640 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 23858 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 22255 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23956 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34377 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 116643 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
ЦПД: кремль активно использует рпц для милитаризации школьников

Киев • УНН

 • 718 просмотра

В воскресной школе Свердловской области детям проводили уроки с участием военных, обучая их обращению с оружием. ЦПД отмечает, что рпц активно привлекается к пропаганде войны и милитаризации образования в рф.

ЦПД: кремль активно использует рпц для милитаризации школьников

В РФ к пропаганде войны среди российских детей привлекают не только так называемых ветеранов "СВО", но и священников Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в Свердловской области в воскресной школе одного из храмов детям проводили уроки с участием военных российской контрразведки. Кроме пропагандистских нарративов, детей обучали основам обращения с автоматами, гранатометами, ножами и демонстрировали другую военную амуницию.

После начала полномасштабного вторжения в Украину кремль системно внедряет пропаганду войны и милитаризацию в школьное и внешкольное образование. К этому активно привлекаются и священники РПЦ

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что пропагандистская накачка и военная подготовка постепенно становятся магистральным направлением в системе образования РФ, ведь ее главной целью теперь является подготовка резерва личного состава российской армии.

Напомним

На заседании собора "русского народа" путинский патриарх Кирилл оправдал российские преступления и трактовал по-своему заповедь "не убий".

РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ04.11.25, 04:40 • 4357 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда