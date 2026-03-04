ЦПД: кремль активно использует рпц для милитаризации школьников

В РФ к пропаганде войны среди российских детей привлекают не только так называемых ветеранов "СВО", но и священников Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что в Свердловской области в воскресной школе одного из храмов детям проводили уроки с участием военных российской контрразведки. Кроме пропагандистских нарративов, детей обучали основам обращения с автоматами, гранатометами, ножами и демонстрировали другую военную амуницию.

После начала полномасштабного вторжения в Украину кремль системно внедряет пропаганду войны и милитаризацию в школьное и внешкольное образование. К этому активно привлекаются и священники РПЦ