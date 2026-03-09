$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5310 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12825 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5308 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22647 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23431 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43416 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63335 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101774 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55297 перегляди
Сили оборони уразили "Панцирь-С1", десантний катер та пункти управління ворога
8 березня, 08:41 • 47008 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

"Полісся" вимагає від УАФ перевірити на поліграфі арбітрів матчу проти "Динамо" - в Асоціації відреагували

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Геннадій Буткевич вимагає перевірки суддів через помилки у грі з Динамо. УАФ вже розпочала службові розслідування щодо арбітрів та представників комітету.

"Полісся" вимагає від УАФ перевірити на поліграфі арбітрів матчу проти "Динамо" - в Асоціації відреагували

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич звернувся до Української асоціації футболу з вимогою перевірити на поліграфі арбітрів матчу "Полісся" - "Динамо" через деякі рішення головного арбітра. В УАФ заявили, що відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Про це пише УНН з посиланням на заяву Буткевича, яку цитує пресслужба клубу, та пресслужбу УАФ.

Деталі

"По-перше, наполягаємо на публікації переговорів арбітрів під час ключових епізодів гри, а саме: епізоду з відміненим голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині матчу;

епізоду на 49-й хвилині першого тайму з грубою грою високо піднятою ногою гравця "Динамо" (Київ) Крістіана Біловара, що створювала ризик нанесення травми гравцю "Полісся" Ліндону Емерллаху", - йдеться в заяві.

Також Буткевич закликав відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана з метою встановлення причин грубих помилок.

Окрім того, клуб звернувся з вимогою до голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі та інших відповідних посадових осіб УАФ надати публічну оцінку роботи арбітрів у вказаних епізодах, а також повідомити про результати розгляду зазначених епізодів та міру відповідальності, яку буде застосовано до осіб, причетних до грубих помилок.

"І насамкінець. Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу "Динамо" (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", - додав Буткевич.

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що Асоціація запускає службові розслідування.

"Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення. Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість", - сказав Шевченко.

Контекст

У неділю, 8 березня, у рамках 19 туру УПЛ житомирське "Полісся" приймало на власному стадіоні київське "Динамо". На 21-й хвилині новачок "Полісся" Ліндон Емерллаху відкрив рахунок у матчі, однак гол був скасований арбітром після перегляду VAR через фол у центрі поля капітана "вовків" Руслана Бабенка на півзахиснику киян Володимирі Бражку.

"Полісся" у Різдво оформило трансфер футболіста збірної Косово25.12.25, 14:28 • 2571 перегляд

На 49-й хвилині поєдинку захисник "Динамо" Крістіан Біловар жорстоко зіграв у ногу Емерллаху, що в теорії могло тягнути на вилучення за грубу гру, однак арбітр навіть не "виписав" попередження. Згодом пресслужба "Полісся" опублікувало фото ноги Емерллаху.

Зрештою поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "Динамо". На свій рахунок дубль записав форвард "біло-синіх" Матвій Пономаренко, а за "вовків" відзначився Олексій Гуцуляк з пенальті.

Найкращий бомбардир збірної України з футболу Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою "Полісся": що трапилося19.01.26, 05:01 • 4435 переглядiв

Учасник другого скандального епізоду Крістіан Біловар сам прокоментував момент.

Це просто емоції. Звісно, коли близька гра, то високий градус емоцій. Коли ми виграли в першому колі з рахунком 4:1, то вони нічого не ходили не розповідали й жодних емоцій у них не було. Зараз же вони там розказують – червона, не червона… Якщо б показав червону, можливо, ми би й удесятьох у них виграли. Я не знаю, як було б, а можливо, вони би виграли... Рефері – це така ж людина, як і ми всі. Вони помилилися – пропустили два голи, ми помилилися – пропустили один гол. Рефері теж може помилятися, можливо, там і не було червоної картки, як вони розказують. Я не бачив моменту

- сказав Біловар після гри.

Житомирян підтримав український боксер Олександр Усик, який "виступає" за "Полісся".

Хочу підтримати президента клубу "Полісся" Геннадія Буткевича і всю команду. "Зграя", вчора ви були неймовірні. Ви завжди неймовірні. Хочу сказати, що український футбол із таким суддівством помре, він уже вмирає. Вбивають команди, які ростуть, які вкладають величезні гроші в український футбол. Судді, ви дуже погано судите. І тим самим ви вбиваєте футбол. До "Динамо" у мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримував і буду підтримувати. Зробіть щось, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав

- сказав Усик в Instagram.

Олександр Усик у складі "Полісся"? Геннадій Буткевич зробив несподівану заяву, яка швидко втілилася в життя27.01.26, 15:37 • 2748 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Соціальна мережа
Андрій Шевченко