"Полісся" вимагає від УАФ перевірити на поліграфі арбітрів матчу проти "Динамо" - в Асоціації відреагували

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич звернувся до Української асоціації футболу з вимогою перевірити на поліграфі арбітрів матчу "Полісся" - "Динамо" через деякі рішення головного арбітра. В УАФ заявили, що відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Про це пише УНН з посиланням на заяву Буткевича, яку цитує пресслужба клубу, та пресслужбу УАФ.

Деталі

"По-перше, наполягаємо на публікації переговорів арбітрів під час ключових епізодів гри, а саме: епізоду з відміненим голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині матчу;

епізоду на 49-й хвилині першого тайму з грубою грою високо піднятою ногою гравця "Динамо" (Київ) Крістіана Біловара, що створювала ризик нанесення травми гравцю "Полісся" Ліндону Емерллаху", - йдеться в заяві.

Також Буткевич закликав відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана з метою встановлення причин грубих помилок.

Окрім того, клуб звернувся з вимогою до голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі та інших відповідних посадових осіб УАФ надати публічну оцінку роботи арбітрів у вказаних епізодах, а також повідомити про результати розгляду зазначених епізодів та міру відповідальності, яку буде застосовано до осіб, причетних до грубих помилок.

"І насамкінець. Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу "Динамо" (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", - додав Буткевич.

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що Асоціація запускає службові розслідування.

"Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення. Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість", - сказав Шевченко.

Контекст

У неділю, 8 березня, у рамках 19 туру УПЛ житомирське "Полісся" приймало на власному стадіоні київське "Динамо". На 21-й хвилині новачок "Полісся" Ліндон Емерллаху відкрив рахунок у матчі, однак гол був скасований арбітром після перегляду VAR через фол у центрі поля капітана "вовків" Руслана Бабенка на півзахиснику киян Володимирі Бражку.

На 49-й хвилині поєдинку захисник "Динамо" Крістіан Біловар жорстоко зіграв у ногу Емерллаху, що в теорії могло тягнути на вилучення за грубу гру, однак арбітр навіть не "виписав" попередження. Згодом пресслужба "Полісся" опублікувало фото ноги Емерллаху.

Зрештою поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "Динамо". На свій рахунок дубль записав форвард "біло-синіх" Матвій Пономаренко, а за "вовків" відзначився Олексій Гуцуляк з пенальті.

Учасник другого скандального епізоду Крістіан Біловар сам прокоментував момент.

Це просто емоції. Звісно, коли близька гра, то високий градус емоцій. Коли ми виграли в першому колі з рахунком 4:1, то вони нічого не ходили не розповідали й жодних емоцій у них не було. Зараз же вони там розказують – червона, не червона… Якщо б показав червону, можливо, ми би й удесятьох у них виграли. Я не знаю, як було б, а можливо, вони би виграли... Рефері – це така ж людина, як і ми всі. Вони помилилися – пропустили два голи, ми помилилися – пропустили один гол. Рефері теж може помилятися, можливо, там і не було червоної картки, як вони розказують. Я не бачив моменту - сказав Біловар після гри.

Житомирян підтримав український боксер Олександр Усик, який "виступає" за "Полісся".

Хочу підтримати президента клубу "Полісся" Геннадія Буткевича і всю команду. "Зграя", вчора ви були неймовірні. Ви завжди неймовірні. Хочу сказати, що український футбол із таким суддівством помре, він уже вмирає. Вбивають команди, які ростуть, які вкладають величезні гроші в український футбол. Судді, ви дуже погано судите. І тим самим ви вбиваєте футбол. До "Динамо" у мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримував і буду підтримувати. Зробіть щось, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав - сказав Усик в Instagram.

