Найкращий бомбардир збірної України з футболу Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою "Полісся": що трапилося

Найкращий бомбардир збірної України з футболу у 2025 році Олексій Гуцуляк повернувся до тренувального процесу з основною командою житомирського "Полісся". Про це повідомляє офіційний сайт клубу, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив президент "Полісся" Геннадій Буткевич.

Я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору "Полісся" в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною - пробитися на Чемпіонат Світу. Тобто прийняв це рішення аби допомогти збірній України у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, і він сказав, що буде враховувати форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, він може отримати виклик на березневі матчі. Тому зараз найкраще рішення - працювати і готуватися разом із командою - сказав Буткевич.

Він також розповів, що Гуцуляк мав одні з найкращих умов у команді, але з’явився запит на ще більшу суму, яка "не відповідала реальності".

"У нас є інші гравці такого ж рівня, і робити одному футболісту завищену зарплатню - це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. Як президент клубу, я на такий ризик іти не можу. Водночас я розумію, що ця позиція формувалася не стільки самим Олексієм, скільки його агентом, який думає насамперед про власний прибуток, а не про український футбол", - резюмував президент "Полісся".

Контекст

Житомирське "Полісся" перевело захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка до команди U-19. Це рішення ухвалено через відмову футболістів продовжити контракти, термін дії яких закінчується влітку.

У клубі розповіли, що запропонували гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед.

