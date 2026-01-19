Найкращий бомбардир збірної України з футболу Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою "Полісся": що трапилося

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 19212 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 36731 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 30848 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 62792 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 94890 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 44623 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54295 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58486 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47675 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 81112 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло18 січня, 17:47 • 4618 перегляди
Данія переконує Трампа відмовитися від ідеї володіти Гренландією18 січня, 18:04 • 4250 перегляди
Республіканці та демократи намагаються стримати агресію Трампа щодо Гренландії - ЗМІ18 січня, 18:35 • 4384 перегляди
Майже 58 тисяч людей працюють над відновленням енергосистеми України - Зеленський18 січня, 18:45 • 3740 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу22:30 • 6252 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 43097 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 81112 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 48544 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 79326 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 108057 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16324 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 29102 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26067 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 23913 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23289 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Дипломатка

Найкращий бомбардир збірної України з футболу Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою "Полісся": що трапилося

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Олексій Гуцуляк, найкращий бомбардир збірної України 2025 року, повернувся до тренувального процесу з основною командою житомирського "Полісся". Президент клубу Геннадій Буткевич ухвалив це рішення, щоб допомогти збірній України пробитися на Чемпіонат Світу.

Найкращий бомбардир збірної України з футболу Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою "Полісся": що трапилося

Найкращий бомбардир збірної України з футболу у 2025 році Олексій Гуцуляк повернувся до тренувального процесу з основною командою житомирського "Полісся". Про це повідомляє офіційний сайт клубу, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив президент "Полісся" Геннадій Буткевич.

Я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору "Полісся" в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною - пробитися на Чемпіонат Світу. Тобто прийняв це рішення аби допомогти збірній України у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, і він сказав, що буде враховувати форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, він може отримати виклик на березневі матчі. Тому зараз найкраще рішення - працювати і готуватися разом із командою

- сказав Буткевич.

Він також розповів, що Гуцуляк мав одні з найкращих умов у команді, але з’явився запит на ще більшу суму, яка "не відповідала реальності".

"У нас є інші гравці такого ж рівня, і робити одному футболісту завищену зарплатню - це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. Як президент клубу, я на такий ризик іти не можу. Водночас я розумію, що ця позиція формувалася не стільки самим Олексієм, скільки його агентом, який думає насамперед про власний прибуток, а не про український футбол", - резюмував президент "Полісся".

Контекст

Житомирське "Полісся" перевело захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка до команди U-19. Це рішення ухвалено через відмову футболістів продовжити контракти, термін дії яких закінчується влітку.

У клубі розповіли, що запропонували гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед.

"Полісся" у Різдво оформило трансфер футболіста збірної Косово25.12.25, 14:28 • 2482 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Сергій Ребров