Найкращого бомбардира збірної України перевели в молодіжну команду "Полісся"

Житомирське "Полісся" перевело до молодіжної команди захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка через відмову продовжити контракти, які завершуються вже влітку. Про це повідомили у пресслужбі клубу, передає УНН.

Деталі

Як заявили у клубі, "Полісся" протягом тривалого часу вело предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці.

"ФК "Полісся" запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед. Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність - будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК "Полісся", поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу", - заявили у клубі.

Там додали, що "враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК "Полісся" U-19".

Окрім того, у клубі заявили, що продовжують у повному обсязі виконувати свої контрактні зобов’язання перед футболістами - фінансові, організаційні та побутові - до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього.

Доповнення

Олексій Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 19 ігор за "Полісся" у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав 4 гольових. Водночас вінгер житомирян є найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році. За дев'ять поєдинків за національну команду він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі.

Контракт Гуцуляка з "Поліссям" діє до кінця червня 2026 року.

Сергій Чоботенко у нинішньому сезоні провів 21 гру, де забив один гол і віддав одну гольову.

Нагадаємо

