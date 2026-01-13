Найкращого бомбардира збірної України перевели в молодіжну команду "Полісся"

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 4700 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 8626 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 14655 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17829 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26998 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22533 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26091 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33521 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49597 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37448 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо13 січня, 11:09 • 4994 перегляди
Воєнний злочинець із позивним "Алтай" отримав довічне за страту українських захисників - ГенпрокурорVideo13 січня, 11:43 • 3354 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 13031 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 8010 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 5316 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 4700 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26998 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 30584 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 64310 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 59152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 8136 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 46983 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40890 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46007 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47709 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Фільм

Найкращого бомбардира збірної України перевели в молодіжну команду "Полісся"

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Житомирське "Полісся" перевело захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка до команди U-19. Це рішення ухвалено через відмову футболістів продовжити контракти, термін дії яких закінчується влітку.

Найкращого бомбардира збірної України перевели в молодіжну команду "Полісся"

Житомирське "Полісся" перевело до молодіжної команди захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка через відмову продовжити контракти, які завершуються вже влітку. Про це повідомили у пресслужбі клубу, передає УНН.

Деталі

Як заявили у клубі, "Полісся" протягом тривалого часу вело предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці.

"ФК "Полісся" запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах — із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед. Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність - будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК "Полісся", поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу", - заявили у клубі.

Там додали, що "враховуючи високий рівень конкуренції в складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення: Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК "Полісся" U-19".

Окрім того, у клубі заявили, що продовжують у повному обсязі виконувати свої контрактні зобов’язання перед футболістами - фінансові, організаційні та побутові - до спливання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього.

Доповнення

Олексій Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 19 ігор за "Полісся" у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав 4 гольових. Водночас вінгер житомирян є найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році. За дев'ять поєдинків за національну команду він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі.

Контракт Гуцуляка з "Поліссям" діє до кінця червня 2026 року.

Сергій Чоботенко у нинішньому сезоні провів 21 гру, де забив один гол і віддав одну гольову.

Нагадаємо

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, оголосив про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера після поразки у Суперкубку Іспанії проти каталонської "Барселони". Королівський клуб очолить інший колишній футболіст "вершкових" - Альваро Арбелоа.

Павло Башинський

Спорт
ФК «Металіст 1925»
Реал Мадрид
Іспанія