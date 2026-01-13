$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 8550 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 14624 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17798 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26954 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22520 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26077 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33517 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49593 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37446 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Лучшего бомбардира сборной Украины перевели в молодежную команду "Полесья"

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Житомирское "Полесье" перевело защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка в команду U-19. Это решение принято из-за отказа футболистов продлить контракты, срок действия которых истекает летом.

Лучшего бомбардира сборной Украины перевели в молодежную команду "Полесья"

Житомирское "Полесье" перевело в молодежную команду защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка из-за отказа продлить контракты, которые истекают уже летом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает УНН.

Детали

Как заявили в клубе, "Полесье" в течение длительного времени вело предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества.

"ФК "Полесье" предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед. Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба несут четкую ответственность - строить команду не только на ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК "Полесье", разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба", - заявили в клубе.

Там добавили, что "учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19".

Кроме того, в клубе заявили, что продолжают в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства перед футболистами - финансовые, организационные и бытовые - до истечения срока действия их действующих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

Дополнение

Алексей Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 19 игр за "Полесье" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 4 голевых. В то же время вингер житомирян является лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году. За девять поединков за национальную команду он пять раз поразил ворота соперников, добавив к этому две результативные передачи.

Контракт Гуцуляка с "Полесьем" действует до конца июня 2026 года.

Сергей Чоботенко в нынешнем сезоне провел 21 игру, где забил один гол и отдал одну голевую.

Напомним

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской "Барселоны". Королевский клуб возглавит другой бывший футболист "сливочных" - Альваро Арбелоа.

Павел Башинский

Спорт
ФК «Металлист 1925»
Реал Мадрид
Испания