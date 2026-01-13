Лучшего бомбардира сборной Украины перевели в молодежную команду "Полесья"

Житомирское "Полесье" перевело в молодежную команду защитника Сергея Чоботенко и вингера Алексея Гуцуляка из-за отказа продлить контракты, которые истекают уже летом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает УНН.

Детали

Как заявили в клубе, "Полесье" в течение длительного времени вело предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества.

"ФК "Полесье" предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед. Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба несут четкую ответственность - строить команду не только на ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК "Полесье", разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба", - заявили в клубе.

Там добавили, что "учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19".

Кроме того, в клубе заявили, что продолжают в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства перед футболистами - финансовые, организационные и бытовые - до истечения срока действия их действующих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

Дополнение

Алексей Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 19 игр за "Полесье" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 4 голевых. В то же время вингер житомирян является лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году. За девять поединков за национальную команду он пять раз поразил ворота соперников, добавив к этому две результативные передачи.

Контракт Гуцуляка с "Полесьем" действует до конца июня 2026 года.

Сергей Чоботенко в нынешнем сезоне провел 21 игру, где забил один гол и отдал одну голевую.

Напомним

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера после поражения в Суперкубке Испании против каталонской "Барселоны". Королевский клуб возглавит другой бывший футболист "сливочных" - Альваро Арбелоа.